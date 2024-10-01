Полномочия ТЦК при мобилизации в Украине - полный список

Какие полномочия имеют ТЦК при мобилизации — расширенный список
В условиях военного положения территориальные центры комплектования являются первой инстанцией в процессе мобилизации. Полномочия ТЦК были расширены в 2024 году, но задерживать военнообязанных граждан они не могут, это прерогатива полиции.
Об этом рассказал адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский.
Первая военная инстанция
В нынешних условиях, во время военного положения и общей мобилизации, важную роль в архитектуре национальной безопасности Украины начали играть территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
"ТЦК фактически является "первой инстанцией" в вопросах мобилизации, ведения военного учета и предоставления информационной и социальной помощи", — подчеркнул Сергей Савинский.
Полномочия ТЦК в 2024 году
Юрист объяснил, какие полномочия сейчас после изменений в законодательстве имеют ТЦК.
Это:
- оповещение военнообязанных о мобилизации;
- направление военнообязанных на военную службу в соответствии с военно-учетной специальностью личности и мобилизационных потребностей;
- проверка военно-учетных документов;
- вручение повестки в любом месте;
- фото- и видеофиксация процесса проверки военных документов или вручение повесток;
- оформление и выдача военно-учетных документов.
А вот задерживать военнообязанных граждан работники ТЦК не имеют права — это могут делать только представители Национальной полиции Украины.
Напомним, мы сообщали, как будут работать ТЦК осенью и что будет входить в их функции.
Добавим, что мы писали о том, как работают ТЦК в крупных городах Украины.
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