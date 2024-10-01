Полномочия ТЦК при мобилизации в Украине - полный список

Работа сотрудников ТЦК по уведомлению граждан. Фото: lviv1256.com

В условиях военного положения территориальные центры комплектования являются первой инстанцией в процессе мобилизации. Полномочия ТЦК были расширены в 2024 году, но задерживать военнообязанных граждан они не могут, это прерогатива полиции.

Об этом рассказал адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский.

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Первая военная инстанция

В нынешних условиях, во время военного положения и общей мобилизации, важную роль в архитектуре национальной безопасности Украины начали играть территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"ТЦК фактически является "первой инстанцией" в вопросах мобилизации, ведения военного учета и предоставления информационной и социальной помощи", — подчеркнул Сергей Савинский.

Полномочия ТЦК в 2024 году

Юрист объяснил, какие полномочия сейчас после изменений в законодательстве имеют ТЦК.

Это:

оповещение военнообязанных о мобилизации;

направление военнообязанных на военную службу в соответствии с военно-учетной специальностью личности и мобилизационных потребностей;

проверка военно-учетных документов;

вручение повестки в любом месте;

фото- и видеофиксация процесса проверки военных документов или вручение повесток;

оформление и выдача военно-учетных документов.

А вот задерживать военнообязанных граждан работники ТЦК не имеют права — это могут делать только представители Национальной полиции Украины.

Напомним, мы сообщали, как будут работать ТЦК осенью и что будет входить в их функции.

Добавим, что мы писали о том, как работают ТЦК в крупных городах Украины.