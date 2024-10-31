ТЦК заходит на частные территории – имеют ли они на это право и что делать

Могут ли группы уведомлений ТЦК заходить на частные территории
Законодательство четко не определяет мест оповещения граждан группами территориальных центров комплектования. Но относительно частной территории могут возникнуть проблемы, потому что законодательство не позволяет просто так представителям властей заходить в частное жилье.
Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
ТЦК в публичных местах
Владислав Селезнев напомнил, что группы оповещения территориальных центров комплектования работают в публичных местах.
Это, в частности, улицы или блокпосты.
Могут ли ТЦК заходить в частные дома
Относительно того, могут ли группы оповещения ТЦК заходить на частную территорию, бывший представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что в законодательстве четко не прописано, где именно может происходить процесс оповещения.
Но, подчеркнул Селезнев, есть другие законодательные ограничения.
"Для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов и тому подобное", — напомнил он.
Напомним, мы писали о том, когда задержание группой оповещения ТЦК законно.
Добавим, мы сообщали о том, чем грозит отказ предоставить группе уведомления военные документы.
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