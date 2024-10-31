Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Могут ли группы уведомлений ТЦК заходить на частные территории arrow

Могут ли группы уведомлений ТЦК заходить на частные территории

31 октября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК заходит на частные территории – имеют ли они на это право и что делать
Сотрудники ТЦК пытаются зайти на частную территорию. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Законодательство четко не определяет мест оповещения граждан группами территориальных центров комплектования. Но относительно частной территории могут возникнуть проблемы, потому что законодательство не позволяет просто так представителям властей заходить в частное жилье.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Читайте также:

ТЦК в публичных местах

Владислав Селезнев напомнил, что группы оповещения территориальных центров комплектования работают в публичных местах.

Это, в частности, улицы или блокпосты.

Могут ли ТЦК заходить в частные дома

Относительно того, могут ли группы оповещения ТЦК заходить на частную территорию, бывший представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что в законодательстве четко не прописано, где именно может происходить процесс оповещения.

Но, подчеркнул Селезнев, есть другие законодательные ограничения.

"Для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов и тому подобное", — напомнил он.

Напомним, мы писали о том, когда задержание группой оповещения ТЦК законно.

Добавим, мы сообщали о том, чем грозит отказ предоставить группе уведомления военные документы.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация военный учет закон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:51 Маска вызвали в суд за раздачу денег перед выборами в США

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

10:51 Маска вызвали в суд за раздачу денег перед выборами в США

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре