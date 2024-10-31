ТЦК заходит на частные территории – имеют ли они на это право и что делать

Сотрудники ТЦК пытаются зайти на частную территорию. Фото: "АрміяInform"

Законодательство четко не определяет мест оповещения граждан группами территориальных центров комплектования. Но относительно частной территории могут возникнуть проблемы, потому что законодательство не позволяет просто так представителям властей заходить в частное жилье.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Читайте также:

ТЦК в публичных местах

Владислав Селезнев напомнил, что группы оповещения территориальных центров комплектования работают в публичных местах.

Это, в частности, улицы или блокпосты.

Могут ли ТЦК заходить в частные дома

Относительно того, могут ли группы оповещения ТЦК заходить на частную территорию, бывший представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что в законодательстве четко не прописано, где именно может происходить процесс оповещения.

Но, подчеркнул Селезнев, есть другие законодательные ограничения.

"Для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов и тому подобное", — напомнил он.

Напомним, мы писали о том, когда задержание группой оповещения ТЦК законно.

Добавим, мы сообщали о том, чем грозит отказ предоставить группе уведомления военные документы.