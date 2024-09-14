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Затримання групою оповіщення ТЦК — коли це законно

14 вересня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Групи оповіщення ТЦК - затримання громадян на вулиці - законність затримання працівниками ТЦК
Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: NV
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Затримання військовозобов’язаних громадян групою оповіщення територіального центру комплектування є законним, коли затримані особи вчинили правопорушення. При цьому затримувати громадян мають право тільки поліцейські.

Про це написали на порталі consultant.net.ua.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після початку повномасштабного вторгнення російської армії.

В процес мобілізації групи оповіщення можуть затримувати військовозобов’язаних громадян, що викликало бурхливу реакцію в суспільстві. Юристи пояснили, коли такі дії, як затримання, є законними.

Коли група оповіщення ТЦК може затримувати людей

"Підстави затримання є лише щодо осіб, які вчинили правопорушення", — йдеться у коментарі правників.

Крім того, наголосили юристи, повноваження затримувати, застосувати силові прийоми мають виключно працівники поліції, а не співробітники територіальних центрів комплектування.

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поліція мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані юристи

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