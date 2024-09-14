Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Задержание группой оповещения ТЦК — когда это законно arrow

Задержание группой оповещения ТЦК — когда это законно

14 сентября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Группы оповещения ТЦК – задержание граждан на улице – законность задержания работниками ТЦК
Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: NV
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Задержание военнообязанных граждан группой оповещения территориального центра комплектования законно, когда задержанные лица совершили правонарушения. При этом задерживать граждан имеют право только полицейские.

Об этом сообщили на портале consultant.net.ua.

Читайте также:

Мобилизация и задержание военнообязанных

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабного вторжения российской армии.

В процесс мобилизации группы оповещения могут задерживать военнообязанных граждан, что вызвало бурную реакцию в обществе. Юристы объяснили, когда такие действия, как задержание, законны.

Когда группа оповещения ТЦК может задерживать людей

"Основания задержания есть только в отношении лиц, совершивших правонарушения", — говорится в комментарии юристов.

Кроме того, подчеркнули юристы, полномочия задерживать, применить силовые приемы исключительно сотрудники полиции, а не сотрудники территориальных центров комплектования.

Также важные новости дня по теме:

полиция мобилизация ТЦК и СП военнообязанные юристы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

01:57 Россия атакует Киев дронами, в городе раздаются взрывы — работает ПВО

01:44 В Киеве объявлена тревога из-за дронов россиян

Срочная новость

01:39 В Одессе были слышны звуки взрывов, на юге работает ПВО

01:32 Пограничник не пустил многодетного отца из Львова за границу — что решил суд

00:39 В Украине появились авто с ладонями на номерах — в МВД рассказали, что это значит

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

00:30 Задержание группой оповещения ТЦК — когда это законно

00:06 По Украине распространяется тревога — Россия вывела в Черное море ракетоносители и запустила дроны

13 сентября 2024

23:53 На Львовщине командир скопировал личные данные военных — что решил суд

23:52 Сотни тысяч украинцев отказываются от паспортов — нардеп объяснил причину

23:33 Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги, Геращенко — с медалью

Срочная новость

01:57 Россия атакует Киев дронами, в городе раздаются взрывы — работает ПВО

01:44 В Киеве объявлена тревога из-за дронов россиян

Срочная новость

01:39 В Одессе были слышны звуки взрывов, на юге работает ПВО

01:32 Пограничник не пустил многодетного отца из Львова за границу — что решил суд

00:39 В Украине появились авто с ладонями на номерах — в МВД рассказали, что это значит

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

00:30 Задержание группой оповещения ТЦК — когда это законно

00:06 По Украине распространяется тревога — Россия вывела в Черное море ракетоносители и запустила дроны

13 сентября 2024

23:53 На Львовщине командир скопировал личные данные военных — что решил суд

23:52 Сотни тысяч украинцев отказываются от паспортов — нардеп объяснил причину

23:33 Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги, Геращенко — с медалью

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра