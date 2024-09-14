Группы оповещения ТЦК – задержание граждан на улице – законность задержания работниками ТЦК

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: NV

Задержание военнообязанных граждан группой оповещения территориального центра комплектования законно, когда задержанные лица совершили правонарушения. При этом задерживать граждан имеют право только полицейские.

Об этом сообщили на портале consultant.net.ua.

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Мобилизация и задержание военнообязанных

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабного вторжения российской армии.

В процесс мобилизации группы оповещения могут задерживать военнообязанных граждан, что вызвало бурную реакцию в обществе. Юристы объяснили, когда такие действия, как задержание, законны.

Когда группа оповещения ТЦК может задерживать людей

"Основания задержания есть только в отношении лиц, совершивших правонарушения", — говорится в комментарии юристов.

Кроме того, подчеркнули юристы, полномочия задерживать, применить силовые приемы исключительно сотрудники полиции, а не сотрудники территориальных центров комплектования.