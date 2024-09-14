Группы оповещения ТЦК – задержание граждан на улице – законность задержания работниками ТЦК

Задержание группой оповещения ТЦК — когда это законно
Задержание военнообязанных граждан группой оповещения территориального центра комплектования законно, когда задержанные лица совершили правонарушения. При этом задерживать граждан имеют право только полицейские.
Об этом сообщили на портале consultant.net.ua.
Мобилизация и задержание военнообязанных
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабного вторжения российской армии.
В процесс мобилизации группы оповещения могут задерживать военнообязанных граждан, что вызвало бурную реакцию в обществе. Юристы объяснили, когда такие действия, как задержание, законны.
Когда группа оповещения ТЦК может задерживать людей
"Основания задержания есть только в отношении лиц, совершивших правонарушения", — говорится в комментарии юристов.
Кроме того, подчеркнули юристы, полномочия задерживать, применить силовые приемы исключительно сотрудники полиции, а не сотрудники территориальных центров комплектования.
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