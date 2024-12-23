Добровольный визит в ТЦК – нужно ли ехать по собственной инициативе

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: vinnitsa.info

Юристы объяснили, что военнообязанный гражданин может не ехать в ТЦК добровольно. А по принуждению нужно ехать в территориальный центр комплектования только после того, как полиция в составе группы оповещения ТЦК оформит соответствующий официальный протокол.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Адвокат Александр Прокопец объяснил, как следует вести себя военнообязанному гражданину во время встречи с группой оповещения территориального центра комплектования.

"Ни в коем случае, ни при каких условиях, ни при каких уговорах и обещаниях, не стоит соглашаться добровольно куда-то ехать", — подчеркнул юрист.

Принудительно — только с протоколом

Прокопец напомнил, что полиция имеет право задержать нарушителя военного учета, но это нужно делать с оформлением официального протокола.

"Протокол необходимо оформить только на месте. Никаких отказов об оформлении потом, в отделении или еще где-то. Только здесь и сейчас", — подчеркнул адвокат.

Без оформленного протокола военнообязанный может игнорировать все требования полиции по поводу проезда в ТЦК, заверил Александр Прокопец.

Напомним, мы ранее писали о том, чем грозит отказ предоставить группе уведомления военные документы.

Также мы сообщали о том, могут ли группы уведомлений ТЦК заходить на частные территории.