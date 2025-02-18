Штрафи від ТЦК за порушення правил військового обліку

Оформлення документів щодо військового обліку. Фото: Житомирський ТЦК

Найменший штраф за порушення правил військового обліку становить 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторні порушення чи порушення під час дії воєнного стану штрафи можуть зрости уп’ятеро.

Про це йдеться у матеріалі на сайті KadrEx.

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Мінімальний штраф за порушення правил військового обліку становить від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг).

У перерахунку на гривні це становить від 3400 до 5100 грн.

Та у певних ситуаціях штрафи виростають у кілька разів.

Коли і на скільки зростають штрафи за порушення військового обліку

Так, за повторне порушення правил штраф становитиме уже від 300 до 500 нмдг (від 5 100 до 8 500 грн).

Ці штрафи стосуються ситуації мирного часу. У військовий час, під час дії воєнного стану, штрафи знову збільшуються.

Їхній розмір становить 1000 до 1500 нмдг (від 17 000 до 25 500 грн).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки разів ТЦК може накласти штраф за неявку за повісткою.

Додамо, ми повідомляли про те, який документ треба отримати в ТЦК, аби сплатити штраф за порушення правил військового обліку.