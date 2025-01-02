Штрафи за порушення правил військового обліку — штрафи в 2025 році

Порушення військового обліку — якими будуть штрафи 2025 року
Порушення правил військового обліку караються штрафом. У мирний період штрафи починаються з 3400 грн, а в особливий, під час дії воєнного стану – від 17 000 грн.
Про це йдеться у матеріалі KadrEx.
Кого можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку
Порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням.
Відповідно, покаранням за ці порушення є різноманітні штрафи.
Оштрафувати можуть призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Розміри штрафів — якими вони можуть бути в 2025 році
Найменшим у 2025 році буде штраф розміром від 3400 до 5100 грн.
За повторне порушення правил військового обліку штраф зросте до розмірів 5100-8500 грн.
Але це можливо тільки у тому випадку, коли протягом року завершиться особливий період, тобто буде скасований воєнний стан.
У випадку порушення правил військового обліку в особливий період (під час дії воєнного стану) штраф становитиме уже від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що буде з тими, хто не став на військовий облік.
Додамо, ми повідомляли про те, як перевірити наявність штрафів від ТЦК.
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