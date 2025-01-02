Штрафи за порушення правил військового обліку — штрафи в 2025 році

Оформлення штрафу в ТЦК. Фото: Миколаївський ОЦТК

Порушення правил військового обліку караються штрафом. У мирний період штрафи починаються з 3400 грн, а в особливий, під час дії воєнного стану – від 17 000 грн.

Про це йдеться у матеріалі KadrEx.

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Кого можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку

Порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням.

Відповідно, покаранням за ці порушення є різноманітні штрафи.

Оштрафувати можуть призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Розміри штрафів — якими вони можуть бути в 2025 році

Найменшим у 2025 році буде штраф розміром від 3400 до 5100 грн.

За повторне порушення правил військового обліку штраф зросте до розмірів 5100-8500 грн.

Але це можливо тільки у тому випадку, коли протягом року завершиться особливий період, тобто буде скасований воєнний стан.

У випадку порушення правил військового обліку в особливий період (під час дії воєнного стану) штраф становитиме уже від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що буде з тими, хто не став на військовий облік.

Додамо, ми повідомляли про те, як перевірити наявність штрафів від ТЦК.