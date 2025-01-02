Штрафы за нарушение правил воинского учета – штрафы в 2025 году

Оформление штрафа в ТЦК. Фото: Николаевский ОЦТК

Нарушения правил воинского учета наказываются штрафом. В мирный период штрафы начинаются с 3400 грн, а в особое, во время действия военного положения — от 17 000 грн.

Об этом идет речь в материале KadrEx.

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Кого могут оштрафовать за нарушение правил воинского учета

Нарушение правил воинского учета является административным правонарушением.

Соответственно, наказанием за эти нарушения есть различные штрафы.

Оштрафовать могут призывников, военнообязанных и резервистов.

Размеры штрафов — какими они могут быть в 2025 году

Самым маленьким в 2025 году будет штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

За повторное нарушение правил воинского учета штраф возрастет до 5100-8500 грн.

Но это возможно только в том случае, когда в течение года завершится особый период, то есть будет отменено военное положение.

В случае нарушения правил воинского учета в особый период (во время военного положения) штраф будет составлять уже от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, что будет с теми, кто не стал на воинский учет.

Добавим, что мы сообщали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.