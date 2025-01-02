Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Нарушения воинского учета — какими будут штрафы в 2025 году arrow

Нарушения воинского учета — какими будут штрафы в 2025 году

2 января 2025 07:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за нарушение правил воинского учета – штрафы в 2025 году
Оформление штрафа в ТЦК. Фото: Николаевский ОЦТК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Нарушения правил воинского учета наказываются штрафом. В мирный период штрафы начинаются с 3400 грн, а в особое, во время действия военного положения — от 17 000 грн.

Об этом идет речь в материале KadrEx.

Читайте также:

Кого могут оштрафовать за нарушение правил воинского учета

Нарушение правил воинского учета является административным правонарушением.

Соответственно, наказанием за эти нарушения есть различные штрафы.

Оштрафовать могут призывников, военнообязанных и резервистов.

Размеры штрафов — какими они могут быть в 2025 году

Самым маленьким в 2025 году будет штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

За повторное нарушение правил воинского учета штраф возрастет до 5100-8500 грн.

Но это возможно только в том случае, когда в течение года завершится особый период, то есть будет отменено военное положение.

В случае нарушения правил воинского учета в особый период (во время военного положения) штраф будет составлять уже от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, что будет с теми, кто не стал на воинский учет.

Добавим, что мы сообщали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.

штрафы военное положение военный учет военнообязанные правонарушение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:46 В Запорожской области из-за авиаатаки россиян погиб мужчина

07:35 Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе — полиция объявила причину

07:22 Нарушения воинского учета — какими будут штрафы в 2025 году

07:01 ПриватБанк заблокировал счета в канун праздников — детали

06:55 Хакеры Китая взломали Минфин США — что они там искали

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Посевание в Украине — почему на Новый год посевают зерном

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:45 Четырехлапая элита — сколько стоят дорогие породы кошек на OLX

Эксклюзив

06:41 В Украине усилят контроль за украинским языком в Интернете

07:46 В Запорожской области из-за авиаатаки россиян погиб мужчина

07:35 Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе — полиция объявила причину

07:22 Нарушения воинского учета — какими будут штрафы в 2025 году

07:01 ПриватБанк заблокировал счета в канун праздников — детали

06:55 Хакеры Китая взломали Минфин США — что они там искали

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:50 Посевание в Украине — почему на Новый год посевают зерном

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:45 Четырехлапая элита — сколько стоят дорогие породы кошек на OLX

Эксклюзив

06:41 В Украине усилят контроль за украинским языком в Интернете

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке