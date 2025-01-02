Штрафы за нарушение правил воинского учета – штрафы в 2025 году

Нарушения воинского учета — какими будут штрафы в 2025 году
Нарушения правил воинского учета наказываются штрафом. В мирный период штрафы начинаются с 3400 грн, а в особое, во время действия военного положения — от 17 000 грн.
Об этом идет речь в материале KadrEx.
Кого могут оштрафовать за нарушение правил воинского учета
Нарушение правил воинского учета является административным правонарушением.
Соответственно, наказанием за эти нарушения есть различные штрафы.
Оштрафовать могут призывников, военнообязанных и резервистов.
Размеры штрафов — какими они могут быть в 2025 году
Самым маленьким в 2025 году будет штраф в размере от 3400 до 5100 грн.
За повторное нарушение правил воинского учета штраф возрастет до 5100-8500 грн.
Но это возможно только в том случае, когда в течение года завершится особый период, то есть будет отменено военное положение.
В случае нарушения правил воинского учета в особый период (во время военного положения) штраф будет составлять уже от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, что будет с теми, кто не стал на воинский учет.
Добавим, что мы сообщали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.
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