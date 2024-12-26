Штрафи від ТЦК - найменший штраф за порушення військового обліку

Оформлення штрафу в ТЦК. Фото: Волинський ТЦК

Порушення правил військового обліку вважається адміністративним правопорушенням і карається штрафом. Найменший штраф для військовозобов’язаних громадян становить 3400 гривень.

Про це йдеться у матеріалі KadrEX.

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Порушення правил військового обліку

Військовий облік в Україні є обов’язковим для усіх осіб чоловічої статі віком від 17 до 60 років.

Відповідно, за порушення правил військового обліку — зокрема, протерміноване оновлення військово-облікових даних — на військовозобов’язаних громадян може бути накладений штраф.

Найменші штрафи за порушення військового обліку

Найменший штраф, за перше порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами становить від 3400 до 5100 грн.

Якщо ж громадянин вчиняє такий же злочин повторно, то розмір штрафу збільшується — і становить уже від 5100 до 8500 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ треба отримати в ТЦК для сплати штрафу.

Також юристи пояснювали, в який термін ТЦК можуть накласти штраф.