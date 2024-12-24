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Оплата штрафу — який документ треба отримати в ТЦК

24 грудня 2024 06:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи від ТЦК - який документ треба отримати, щоб оплатити штраф
Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби сплатити штраф за порушення правил військового обліку, військовозобов’язаний громадянин обов’язково має відвідати ТЦК. Там він отримає постанову і квитанцію, після чого штраф можна буде сплачувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Втрата постанови ТЦК

До юристів звернувся з питанням громадянин, який загубив постанову ТЦК про призначення штрафу за порушення правил військового обліку.

"Чи можна оплатити штраф без постанови?" — поцікавився цей громадянин.

Юристи пояснили цій особі, що робити у випадку втрати постанови ТЦК.

Який документ потрібен для того, аби сплатити штраф

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що без візиту до неможливо сплатити штраф.

"Аби сплатити такий штраф, треба йти в ТЦК і отримувати квитанцію", — підкреслив юрист.

Він додав, що у майбутньому можливість повністю дистанційної сплати штрафу має бути втілена у життя.

"Відповідний функціонал для сплати штрафів онлайн хочуть додати в "Резерв+". Технічна можливість для реалізації штрафів у застосунку є, а от реально це так наразі не працює", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, юристи пояснили, в який термін ТЦК можуть накласти штраф.

Також ми повідомляли, скільки разів ТЦК може накласти штраф за неявку за повісткою.

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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