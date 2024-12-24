Штрафи від ТЦК - який документ треба отримати, щоб оплатити штраф

Оплата штрафу — який документ треба отримати в ТЦК
Для того, аби сплатити штраф за порушення правил військового обліку, військовозобов’язаний громадянин обов’язково має відвідати ТЦК. Там він отримає постанову і квитанцію, після чого штраф можна буде сплачувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Втрата постанови ТЦК
До юристів звернувся з питанням громадянин, який загубив постанову ТЦК про призначення штрафу за порушення правил військового обліку.
"Чи можна оплатити штраф без постанови?" — поцікавився цей громадянин.
Юристи пояснили цій особі, що робити у випадку втрати постанови ТЦК.
Який документ потрібен для того, аби сплатити штраф
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що без візиту до неможливо сплатити штраф.
"Аби сплатити такий штраф, треба йти в ТЦК і отримувати квитанцію", — підкреслив юрист.
Він додав, що у майбутньому можливість повністю дистанційної сплати штрафу має бути втілена у життя.
"Відповідний функціонал для сплати штрафів онлайн хочуть додати в "Резерв+". Технічна можливість для реалізації штрафів у застосунку є, а от реально це так наразі не працює", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, юристи пояснили, в який термін ТЦК можуть накласти штраф.
Також ми повідомляли, скільки разів ТЦК може накласти штраф за неявку за повісткою.
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