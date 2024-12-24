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Оплата штрафа — какой документ нужно получить в ТЦК

24 декабря 2024 06:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы от ТЦК – какой документ нужно получить, чтобы оплатить штраф
Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы уплатить штраф за нарушение правил военного учета, военнообязанный гражданин обязательно должен посетить ТЦК. Там он получит постановление и квитанцию, после чего штраф можно будет выплачивать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Утрата постановления ТЦК

К юристам обратился с вопросом гражданин, потерявший постановление ТЦК о назначении штрафа за нарушение правил военного учета.

"Можно ли оплатить штраф без постановления?" — поинтересовался этот гражданин.

Юристы объяснили этому лицу, что делать в случае утраты постановления ТЦК.

Какой документ нужен для того, чтобы оплатить штраф

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что без визита невозможно оплатить штраф.

"Чтобы уплатить такой штраф, нужно идти в ТЦК и получать квитанцию", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что в будущем возможность полностью дистанционной уплаты штрафа должна быть воплощена в жизнь.

"Соответствующий функционал для уплаты штрафов онлайн хотят добавить в "Резерв+". Техническая возможность для реализации штрафов в приложении есть, а вот реально это пока не работает", — пояснил Айвазян.

Напомним, юристы объяснили, в какой срок ТЦК могут наложить штраф.

Также мы сообщали, сколько раз ТЦК может наложить штраф за неявку по повестке.

штраф военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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