Неявка за повісткою — скільки разів ТЦК може накласти штраф

Представники ТЦК. Фото: УНІАН

Представники ТЦК та СП можуть накласти на людину штраф за порушення правил військового обліку. Обмежень щодо кількості накладених стягнень немає.

Про це заявив адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.

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За словами адвоката, в Україні немає обмежень щодо повторного надсилання повісток. Якщо людина не явилась в ТЦК, її можуть викликати повторно.

"Фактично з кожною новою повісткою, яку направили людині, обов'язки з'явитися до ТЦК та СП виникають знову. Це зумовлено новою датою, на яку ТЦК та СП запрошують військовозобов'язаного. Тому якщо ви отримали нову повістку і знову не з'явились за нею, то цілком логічно, що виникають нові правові підстави винесення постанови з накладенням штрафу", — зазначає Кушнаренко.

Разом з тим, оплата штрафу від ТЦК не звільняє людину від обов'язків передбачених ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це лише підстава для закриття виконавчого провадження у зв'язку з його виконанням.

Представники центрів комплектування мають кілька методів впливу на порушників. Так, після вручення повістки людина зобов'язана прибути в ТЦК та СП протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, ТЦК може звернутися до суду для тимчасового обмеження людини в праві керування транспортним засобом.

Крім цього, звернення може буде й до правоохоронних органів. В такому випадку поліцейські можуть затримати правопорушника та доставити його центру комплектування.

"Також треба пам'ятати про можливість кримінальної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. Кримінальний кодекс України містить відповідні статті: ст. 336 — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації чи на особливий період, а також ст. 337 — ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів", — зазначає адвокат.

Нагадаємо, Червоноармійський районний суд Житомирської області виніс вирок 36-річному чоловікові, який відмовився отримати повістку.

ТЦК застосовує штрафні санкції щодо широкого кола громадян. Зараз суми штрафів коливаються в розмірі від 17 до 51 тисяч гривень. Є три найпоширеніші причини, через які штрафує ТЦК.