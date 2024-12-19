Неявка по повестке — сколько раз ТЦК может наложить штраф

Представители ТЦК. Фото: УНИАН

Представители ТЦК и СП могут наложить на человека штраф за нарушение правил военного учета. Ограничений по количеству наложенных взысканий нет.

Об этом заявил адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.

Читайте также:

Сколько штрафов может наложить ТЦК

По словам адвоката, в Украине нет ограничений относительно повторной отправки повесток. Если человек не явился в ТЦК, его могут вызвать повторно.

"Фактически с каждой новой повесткой, которую направили человеку, обязанности явиться в ТЦК и СП возникают снова. Это обусловлено новой датой, на которую ТЦК и СП приглашают военнообязанного. Поэтому, если вы получили новую повестку и не явились за ней, то вполне логично, что возникают новые правовые основания вынесения постановления с наложением штрафа", — отмечает Кушнаренко.

Вместе с тем, оплата штрафа от ТЦК не освобождает человека от обязанностей, предусмотренных ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это лишь основание для закрытия исполнительного производства в связи с его исполнением.

Представители центров комплектования имеют несколько методов воздействия на нарушителей. Так, после вручения повестки человек обязан прибыть в ТЦК и СП в течение 10 дней. Если это не сделать, ТЦК может обратиться в суд для временного ограничения человека в праве управления транспортным средством.

Кроме этого, обращение может быть и в правоохранительные органы. В таком случае полицейские могут задержать правонарушителя и доставить его в центр комплектования.

"Также надо помнить о возможности уголовной ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи: ст. 336 — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации или на особый период, а также ст. 337 — уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания", — отмечает адвокат.

Напомним, Красноармейский районный суд Житомирской области вынес приговор 36-летнему мужчине, отказавшемуся получить повестку.

ТЦК применяет штрафные санкции в отношении широкого круга граждан. Сейчас суммы штрафов колеблются в размере от 17 до 51 тысячи гривен.