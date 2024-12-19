Неявка по повестке — сколько раз ТЦК может наложить штраф

Сколько раз ТЦК может наложить штраф за неявку по повестке
Представители ТЦК и СП могут наложить на человека штраф за нарушение правил военного учета. Ограничений по количеству наложенных взысканий нет.
Об этом заявил адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.
Сколько штрафов может наложить ТЦК
По словам адвоката, в Украине нет ограничений относительно повторной отправки повесток. Если человек не явился в ТЦК, его могут вызвать повторно.
"Фактически с каждой новой повесткой, которую направили человеку, обязанности явиться в ТЦК и СП возникают снова. Это обусловлено новой датой, на которую ТЦК и СП приглашают военнообязанного. Поэтому, если вы получили новую повестку и не явились за ней, то вполне логично, что возникают новые правовые основания вынесения постановления с наложением штрафа", — отмечает Кушнаренко.
Вместе с тем, оплата штрафа от ТЦК не освобождает человека от обязанностей, предусмотренных ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это лишь основание для закрытия исполнительного производства в связи с его исполнением.
Представители центров комплектования имеют несколько методов воздействия на нарушителей. Так, после вручения повестки человек обязан прибыть в ТЦК и СП в течение 10 дней. Если это не сделать, ТЦК может обратиться в суд для временного ограничения человека в праве управления транспортным средством.
Кроме этого, обращение может быть и в правоохранительные органы. В таком случае полицейские могут задержать правонарушителя и доставить его в центр комплектования.
"Также надо помнить о возможности уголовной ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи: ст. 336 — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации или на особый период, а также ст. 337 — уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания", — отмечает адвокат.
Напомним, Красноармейский районный суд Житомирской области вынес приговор 36-летнему мужчине, отказавшемуся получить повестку.
ТЦК применяет штрафные санкции в отношении широкого круга граждан. Сейчас суммы штрафов колеблются в размере от 17 до 51 тысячи гривен.
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