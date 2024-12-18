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За що ТЦК штрафує найчастіше — відомі основні три причини

18 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Нардеп назвав три найпопулярніші причини, за якими ТЦК штрафує військовозобов'язаних
Гроші в руках у військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Артем Кругленко - Редактор

ТЦК застосовує штрафні санкції щодо широкого кола громадян. Зараз суми штрафів коливаються в розмірі від 17 до 51 тисяч гривень. 

Про три основні причини розповів народний депутат Олександр Федієнко у своєму Telegram.

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За його інформацією члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, найчастіше військовозобов'язані самі нариваються на штрафи. Їм доводиться платити й за свою неуважність.

Але найчастіше ТЦК штрафує коли:

  • військовозобов'язаний самостійно звернувся до ТЦК для оновлення своїх даних, не перебуваючи на обліку (17 тисяч гривень);
  • чоловік втратив військовий квиток (17 тисяч гривень);
  • став жертвою крадіжки документів, що підтверджується відповідною довідкою поліції (5 100 гривень).

Цікаво, що Міністерство юстиції України зафіксувало понад 21 тисячу випадків порушення правил військового обліку за перші десять місяців 2024 року. Цей показник у два рази перевищує кількість таких випадків за весь 2023 рік.

Нагадаємо, адвокат Марія Михайленко (Демешко) пояснила, який штраф загрожує громадянам за неотримання повістки на пошті. Мінімальна сума, яку доведеться сплатити за таке порушення — 17 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що людям, які отримали поштою повістку, але з якихось причин не забрали її та не прийшли до ТЦК — теж можуть отримати штраф.

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