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За что ТЦК штрафует чаще всего — три основные причины

18 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Нардеп назвал три самые популярные причины, по которым ТЦК штрафует военнообязанных
Деньги в руках у военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Артем Кругленко - Редактор

ТЦК применяет штрафные санкции в отношении широкого круга граждан. В настоящее время суммы штрафов колеблются в размере от 17 до 51 тысячи гривен.

О трех основных причинах рассказал народный депутат Александр Федиенко в своем Telegram.

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По его информации, члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, чаще всего военнообязанные сами нарываются на штрафы. Им приходится платить и за свою невнимательность.

Но чаще всего ТЦК штрафует когда:

  • военнообязанный самостоятельно обратился в ТЦК для обновления своих данных, не состоя на учете (17 тысяч гривен);
  • мужчина потерял военный билет (17 тысяч гривен);
  • стал жертвой кражи документов, что подтверждается соответствующей справкой полиции (5100 гривен).

Интересно, что Министерство юстиции Украины зафиксировало более 21 тысячи случаев нарушения правил военного учета за первые десять месяцев 2024 года. Этот показатель в два раза превышает количество подобных случаев за весь 2023 год.

Напомним, адвокат Мария Михайленко (Демешко) объяснила, какой штраф грозит гражданам за неполучение повестки на почте. Минимальная сумма, которую придется заплатить за такое нарушение — 17 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что людям, которые получили по почте повестку, но по каким-то причинам не забрали ее и не пришли в ТЦК — тоже могут получить штраф.

штраф штрафы военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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