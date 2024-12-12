Який загрожує штраф, якщо не забрати повістку з пошти — відповідь юриста

Представники ТЦК та чоловік. Фото: facebook.com/lvivobltck

В Україні триває повномасштабна війна та мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки, зокрема, по пошті. Однак українці задаються питанням, чи буде штраф, якщо проігнорувати "посилку", і в якому розмірі.

Відповідь на це в коментарі виданню "УНІАН" дала адвокат Марія Михайленко (Демешко).

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Що сказала юрист

За словами Марії, якщо військовозобов'язана особа не забрала з пошти повістку для уточнення даних або ж проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), і відповідно, не з'явився по ній до територіального центру комплектування (ТЦК), тоді такій людині загрожує штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Теж саме стосується і тих, хто отримав повістку через пошту, але не врешті-решт не пішов до ТЦК.

Щодо конкретного розміру штрафу, то його безпосередньо вирішують у ТЦК. Однак за словами юриста, у більшості випадків, якщо людина вперше не забрала повістку або не з'явилась до ТЦК, то на неї накладають мінімальний штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Якщо ж буде повторне порушення, то в такому випадку є ризик максимального штрафу — 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що військовозобов'язані особи можуть оскаржити штраф від ТЦК у суді. Це можна зробити навіть після того, коли термін подання позови сплив.

Також ми повідомляли, що особам, які не інформують ТЦК про зміну місця проживання, роботи чи інші персональні дані, то для них теж є загроза штрафу.