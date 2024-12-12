Какой грозит штраф, если не забрать повестку с почты — ответ юриста

Представители ТЦК и мужчина. Фото: facebook.com/lvivobltck

В Украине идет полномасштабная война и мобилизация, а это значит, что военнообязанные мужчины продолжают получать повестки, в частности, по почте. Однако украинцы задаются вопросом, будет ли штраф, если проигнорировать "посылку", и в каком объеме.

Ответ на это в комментарии "УНИАН" дала адвокат Мария Михайленко (Демешко).

Читайте также:

Что сказала юрист

По словам Марии, если военнообязанное лицо не забрало с почты повестку для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), и соответственно, не явилось по ней в территориальный центр комплектования (ТЦК), тогда такому человеку грозит штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Тоже самое касается и тех, кто получил повестку через почту, но по итогу не пошел в ТЦК.

Относительно конкретного размера штрафа, то его непосредственно решают в ТЦК. Однако по словам юриста, в большинстве случаев, если человек впервые не забрал повестку или не явился в ТЦК, то на него накладывают минимальный штраф в размере 17 тысяч гривен. Если же будет повторное нарушение, то в таком случае есть риск максимального штрафа — 25 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что военнообязанные лица могут обжаловать штраф от ТЦК в суде. Это можно сделать даже после того, когда срок подачи иски истек.

Также мы сообщали, что лицам, которые не информурют ТЦК об изменении места жительства, работе или других персональных данных, то в таком случае для них тоже есть угроза штрафа.