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Чи штрафує ТЦК за неповідомлення про зміну роботи та проживання

3 грудня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Юрист відповіла, чи може оштрафувати ТЦК за неоновлення інформації про місце роботи та проживання
Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Під час мобілізації в Україні чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов’язані протягом семи днів інформувати відповідні органи про будь-які зміни в сімейному стані, місці проживання, роботі чи інших персональних даних. Якщо цього не зробити, зокрема у випадку із ТЦК, тоді людині може загрожувати штраф.

Про це у коментарі виданню РБК-Україна розповіла партнерка Attorneys at Law Leshchenko, Doroshenko & Рartners Лідія Карплюк.

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Про яку інформацію необхідно повідомляти ТЦК?

Згідно з частиною 11 статті 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані інформувати органи, де вони перебувають на військовому обліку, про зміну таких даних:

  • сімейного стану;
  • місця проживання або перебування;
  • контактних номерів телефону;
  • електронної пошти (за наявності);
  • отримання освіти;
  • отримання посади.

Повідомлення про зміни потрібно здійснити особисто впродовж семи днів. Крім того, це можна зробити через ЦНАПи або за допомогою спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем.

Коли можуть оштрафувати?

За порушення правил військового обліку стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу.

Однак примітка до цієї статті уточнює, що штрафи не застосовуються, якщо державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів має змогу отримати необхідну інформацію через електронний обмін з іншими державними реєстрами чи базами даних.

Отже, до адміністративної відповідальності можуть притягнути лише у разі, якщо потрібної інформації немає в жодній із доступних державних баз.

"Притягнути до відповідальності за ст. 210 КУпАП, якщо ви протягом семи днів не повідомили ці дані, можуть, якщо відсутній реєстр чи база даних, з яких можна почерпнути таку інформацію. Наприклад, якщо про прийняття на роботу роботодавець повідомляє податкові органи, і відповідно інформація про місце роботи є у цих органів, то навряд дані щодо зміни посади можна знайти в якомусь державному реєстрі", — зазначає експерт.

Щодо стану здоров'я ситуація теж ускладнюється, оскільки загальної бази даних про медичні показники громадян не існує. Як пояснює фахівець, якщо у людини немає встановленої інвалідності, але є тимчасові проблеми зі здоров’ям (наприклад, перелом ноги), це може трактуватися як невиконання обов’язку повідомити про зміну стану здоров’я, яка впливає на виконання військових обов'язків.

"В Україні також немає реєстру номерів телефонів, засобів зв’язку чи адрес електронної пошти. Тому, якщо при наступному візиті ви надасте інші контактні дані, ніж ті, що зазначені раніше, це гіпотетично може розглядатися як порушення", — пояснює Лідія Карплюк. 

Нагадаємо, що якщо військовозобов'язана особа отримала штраф від ТЦК, то вона має сплатити його протягом 15 днів. У разі ігнорування сума штрафних санкцій збільшується вдвічі, а далі ситуація може дійти до блокування рахунків, автоматичного списання коштів або взагалі арешту майна.

Також ми повідомляли, як оплатили штраф від ТЦК та що важливо зробити після оплати.

штраф військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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