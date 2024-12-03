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Штрафует ли ТЦК за неуведомление о смене работы и проживания

3 декабря 2024 07:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Юрист ответила, может ли оштрафовать ТЦК за необновление информации о месте работы и проживании
Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во время мобилизации в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны в течение семи дней информировать соответствующие органы о любых изменениях в семейном состоянии, месте проживания, работе или других персональных данных. Если это не сделать, например в случае с ТЦК, тогда человеку может грозить штраф.

Об этом в комментарии изданию РБК-Украина рассказала партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк.

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Какую информацию необходимо сообщать ТЦК?

Согласно части 11 статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", призывники, военнообязанные и резервисты обязаны информировать органы, где они состоят на военном учете, об изменении следующих данных:

  • семейного положения;
  • места жительства или пребывания;
  • контактных номеров телефона;
  • электронной почты (при наличии);
  • получении образования;
  • получении должности.

Уведомление об изменениях необходимо осуществить лично в течение семи дней. Кроме того, это можно сделать через ЦНАП или с помощью специальных информационно-телекоммуникационных систем.

Когда могут оштрафовать?

За нарушение правил военного учета статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа.

Однако примечание к этой статье уточняет, что штрафы не применяются, если государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов имеет возможность получить необходимую информацию посредством электронного обмена с другими государственными реестрами или базами данных.

Следовательно, к административной ответственности могут привлечь только в том случае, если нужной информации нет ни в одной из доступных государственных баз.

"Привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП, если вы в течение семи дней не сообщили эти данные, могут, если отсутствует реестр или база данных, из которых можно получить такую информацию. Например, если о принятии на работу работодатель уведомляет налоговые органы и соответственно информация о месте работы есть у этих органов, то вряд ли данные по смене должности можно найти в каком-то государственном реестре", — отмечает эксперт.

Относительно состояния здоровья ситуация тоже усложняется, поскольку общей базы данных о медицинских показателях граждан не существует. Как поясняет специалист, если у человека нет установленной инвалидности, но есть временные проблемы со здоровьем (например, перелом ноги), это может трактоваться как невыполнение обязанности сообщить об изменении состояния здоровья, что влияет на исполнение воинских обязанностей.

"В Украине также нет реестра номеров телефонов, средств связи или адресов электронной почты. Поэтому, если при следующем визите вы предоставите другие контактные данные, чем указанные ранее, это гипотетически может рассматриваться как нарушение", — объясняет Лидия Карплюк.

Напомним, что если военнообязанное лицо получило штраф от ТЦК, то оно должно уплатить его в течение 15 дней. В случае игнорирования сумма штрафных санкций увеличивается вдвое, а дальше ситуация может дойти до блокирования счетов, автоматического списания средств или вообще ареста имущества.

Также мы сообщали, как оплатить штраф от ТЦК и что важно сделать после оплаты.

штраф военный учет мобилизация война в Украине ТЦК и СП

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