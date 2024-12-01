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Прийшов штраф від ТЦК — як його оплатити та що робити далі

1 грудня 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як оплатити штраф від ТЦК — де знайти реквізити та що робити з квитанцією
Гроші в руках. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні військовозобов'язані особи, які порушують мобілізаційний облік можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, тобто сплачують штраф, який становить від 17 до 25 тисяч гривень. Як його оплатити та що важливо зробити після оплати?

Відповідь на це дав юрист Ярослав Турчин.

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Юрист пояснив, що принцип оплати штрафів за порушення правил військового обліку аналогічний до сплати штрафів патрульної поліції.

Разом із постановою про накладення стягнення за статтями 210, 210-1, 211 КУпАП, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) повинен надати реквізити для оплати.

Дуже важливим є те, щоб це був саме казначейський рахунок, а не сторонній чи рахунок благодійного фонду. Отримувачем має бути держава — або сам ТЦК, або Державна казначейська служба.

Юрист порадив не шукати в інтернеті реквізити, оскільки інформація може бути неточною та зауважив, що кожен ТЦК має свої реквізити. 

Як дізнатися чи є штраф

Якщо справа вже передана на примусове виконання, оплату необхідно здійснювати за реквізитами, вказаними в Реєстрі боржників. Перевірити інформацію можна за допомогою сервісу Міністерства юстиції Реєстр боржників, ввівши своє прізвище, ім’я, по батькові та дату народження.

Способи оплати:

  • Онлайн-банкінг (наприклад, Приват24, Монобанк).
  • Інші платіжні онлайн-сервіси.
  • Банківські застосунки із введенням реквізитів і призначення платежу.

Штраф необхідно сплатити упродовж 15 днів з дня винесення постанови керівником ТЦК. Необхідно зберігати квитанцію про сплату штрафу.

Чи можна сплатити штраф у Резерв+

У мобільному застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" наразі лише планують запровадити функцію сплати штрафів онлайн. Про це зокрема раніше повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт до кінця 2024 року, то вже на початку 2025-го функція оплати штрафів стане доступною. Також передбачено знижку в розмірі 50% за добровільну сплату штрафу, аналогічно до порушень правил дорожнього руху.

Наслідки за несплату штрафу

У разі несплати можливе обмеження права керування транспортом або блокування банківських рахунків за рішенням суду. Якщо рахунки вже заблоковані, можна подати клопотання про їх розблокування після оплати штрафу та закриття виконавчого провадження.

Нагадаємо, злісні порушники закону про мобілізації та військового обліку, які не сплачують штраф та не поновлюють свої дані, можуть потрапити під примусову процедуру виконавчої служби — що це таке. 

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