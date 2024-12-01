Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Пришел штраф от ТЦК — как его оплатить и что делать дальше arrow

Пришел штраф от ТЦК — как его оплатить и что делать дальше

1 декабря 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как оплатить штраф от ТЦК – где найти реквизиты и что делать с квитанцией
Деньги в руках. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине военнообязанные лица, нарушающие мобилизационный учет, могут быть привлечены к административной ответственности, то есть уплачивают штраф, который составляет от 17 до 25 тысяч гривен. Как его оплатить и что важно сделать после оплаты?

Ответ на это дал юрист Ярослав Турчин.

Читайте также:

Как оплачивать штраф от ТЦК и СП

Юрист пояснил, что принцип оплаты штрафов за нарушение правил военного учета аналогичен уплате штрафов патрульной полиции.

Вместе с постановлением о взыскании по статьям 210, 210-1, 211 КУоАП, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) должен предоставить реквизиты для оплаты.

Очень важно то, чтобы это был именно казначейский счет, а не посторонний или счет благотворительного фонда. Получателем должно быть государство либо сам ТЦК, либо Государственная казначейская служба.

Юрист посоветовал не искать в интернете реквизиты, поскольку информация может быть неточной и отметил, что у каждого ТЦК есть свои реквизиты.

Как узнать есть ли штраф

Если дело уже передано на принудительное исполнение, оплату необходимо производить по реквизитам, указанным в Реестре должников. Проверить информацию можно с помощью сервиса Министерства юстиции Реестр должников, введя свою фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Способы оплаты:

  • Онлайн-банкинг (например, Приват24, Монобанк).
  • Прочие платежные онлайн-сервисы.
  • Банковские приложения с введением реквизитов и назначение платежа.

Штраф необходимо уплатить в течение 15 дней со дня вынесения постановления руководителем ТЦК. Необходимо хранить квитанцию об уплате штрафа.

Можно ли уплатить штраф в Резерв+

В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" пока только планируют ввести функцию уплаты штрафов онлайн. Об этом в частности ранее сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, если Верховная Рада примет соответствующий законопроект до конца 2024 года, то уже в начале 2025 года функция оплаты штрафов станет доступной. Также предусмотрена скидка в размере 50% за добровольную уплату штрафа, аналогично нарушениям дорожного движения.

Последствия за неуплату штрафа

В случае неуплаты возможно ограничение права на управление транспортом или блокирование банковских счетов по решению суда. Если счета уже заблокированы, можно подать ходатайство об их разблокировании после оплаты штрафа и закрытии исполнительного производства.

Напомним, злостные нарушители закона о мобилизации и военном учете, не уплачивающие штраф и не возобновляющие свои данные, могут попасть под принудительную процедуру исполнительной службы — что это такое.

ПриватБанк штраф банки мобилизация ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Пшеница снова упала в цене — сколько стоит зерно

06:30 Некорректные данные в реестре "Оберіг" — когда нужно идти в ТЦК

06:29 Как вся Россия — сколько китайцев готовы к бойкоту товаров из РФ

Эксклюзив

06:29 Украина получает данные о зарубежных счетах граждан, — Гетманцев

Эксклюзив

06:26 Что делать, если Резерв+ дает сбой на границе — объяснение юриста

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:24 Обломки "Шахеда" упали на Киев — какие последствия атаки врага

06:22 Выполняют не свойственные им функции — Дикий о роспуске ТЦК

06:15 Пенсии в 2025 году — минимальный и максимальный размер

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на списание средств — детали

05:30 Пришел штраф от ТЦК — как его оплатить и что делать дальше

06:30 Пшеница снова упала в цене — сколько стоит зерно

06:30 Некорректные данные в реестре "Оберіг" — когда нужно идти в ТЦК

06:29 Как вся Россия — сколько китайцев готовы к бойкоту товаров из РФ

Эксклюзив

06:29 Украина получает данные о зарубежных счетах граждан, — Гетманцев

Эксклюзив

06:26 Что делать, если Резерв+ дает сбой на границе — объяснение юриста

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:24 Обломки "Шахеда" упали на Киев — какие последствия атаки врага

06:22 Выполняют не свойственные им функции — Дикий о роспуске ТЦК

06:15 Пенсии в 2025 году — минимальный и максимальный размер

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на списание средств — детали

05:30 Пришел штраф от ТЦК — как его оплатить и что делать дальше

Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК