Как оплатить штраф от ТЦК – где найти реквизиты и что делать с квитанцией

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине военнообязанные лица, нарушающие мобилизационный учет, могут быть привлечены к административной ответственности, то есть уплачивают штраф, который составляет от 17 до 25 тысяч гривен. Как его оплатить и что важно сделать после оплаты?

Ответ на это дал юрист Ярослав Турчин.

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Юрист пояснил, что принцип оплаты штрафов за нарушение правил военного учета аналогичен уплате штрафов патрульной полиции.

Вместе с постановлением о взыскании по статьям 210, 210-1, 211 КУоАП, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) должен предоставить реквизиты для оплаты.

Очень важно то, чтобы это был именно казначейский счет, а не посторонний или счет благотворительного фонда. Получателем должно быть государство либо сам ТЦК, либо Государственная казначейская служба.

Юрист посоветовал не искать в интернете реквизиты, поскольку информация может быть неточной и отметил, что у каждого ТЦК есть свои реквизиты.

Как узнать есть ли штраф

Если дело уже передано на принудительное исполнение, оплату необходимо производить по реквизитам, указанным в Реестре должников. Проверить информацию можно с помощью сервиса Министерства юстиции Реестр должников, введя свою фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Способы оплаты:

Онлайн-банкинг (например, Приват24, Монобанк).

Прочие платежные онлайн-сервисы.

Банковские приложения с введением реквизитов и назначение платежа.

Штраф необходимо уплатить в течение 15 дней со дня вынесения постановления руководителем ТЦК. Необходимо хранить квитанцию об уплате штрафа.

Можно ли уплатить штраф в Резерв+

В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" пока только планируют ввести функцию уплаты штрафов онлайн. Об этом в частности ранее сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, если Верховная Рада примет соответствующий законопроект до конца 2024 года, то уже в начале 2025 года функция оплаты штрафов станет доступной. Также предусмотрена скидка в размере 50% за добровольную уплату штрафа, аналогично нарушениям дорожного движения.

Последствия за неуплату штрафа

В случае неуплаты возможно ограничение права на управление транспортом или блокирование банковских счетов по решению суда. Если счета уже заблокированы, можно подать ходатайство об их разблокировании после оплаты штрафа и закрытии исполнительного производства.

Напомним, злостные нарушители закона о мобилизации и военном учете, не уплачивающие штраф и не возобновляющие свои данные, могут попасть под принудительную процедуру исполнительной службы — что это такое.