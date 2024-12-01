Как оплатить штраф от ТЦК – где найти реквизиты и что делать с квитанцией

Пришел штраф от ТЦК — как его оплатить и что делать дальше
В Украине военнообязанные лица, нарушающие мобилизационный учет, могут быть привлечены к административной ответственности, то есть уплачивают штраф, который составляет от 17 до 25 тысяч гривен. Как его оплатить и что важно сделать после оплаты?
Ответ на это дал юрист Ярослав Турчин.
Как оплачивать штраф от ТЦК и СП
Юрист пояснил, что принцип оплаты штрафов за нарушение правил военного учета аналогичен уплате штрафов патрульной полиции.
Вместе с постановлением о взыскании по статьям 210, 210-1, 211 КУоАП, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) должен предоставить реквизиты для оплаты.
Очень важно то, чтобы это был именно казначейский счет, а не посторонний или счет благотворительного фонда. Получателем должно быть государство либо сам ТЦК, либо Государственная казначейская служба.
Юрист посоветовал не искать в интернете реквизиты, поскольку информация может быть неточной и отметил, что у каждого ТЦК есть свои реквизиты.
Как узнать есть ли штраф
Если дело уже передано на принудительное исполнение, оплату необходимо производить по реквизитам, указанным в Реестре должников. Проверить информацию можно с помощью сервиса Министерства юстиции Реестр должников, введя свою фамилию, имя, отчество и дату рождения.
Способы оплаты:
- Онлайн-банкинг (например, Приват24, Монобанк).
- Прочие платежные онлайн-сервисы.
- Банковские приложения с введением реквизитов и назначение платежа.
Штраф необходимо уплатить в течение 15 дней со дня вынесения постановления руководителем ТЦК. Необходимо хранить квитанцию об уплате штрафа.
Можно ли уплатить штраф в Резерв+
В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" пока только планируют ввести функцию уплаты штрафов онлайн. Об этом в частности ранее сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, если Верховная Рада примет соответствующий законопроект до конца 2024 года, то уже в начале 2025 года функция оплаты штрафов станет доступной. Также предусмотрена скидка в размере 50% за добровольную уплату штрафа, аналогично нарушениям дорожного движения.
Последствия за неуплату штрафа
В случае неуплаты возможно ограничение права на управление транспортом или блокирование банковских счетов по решению суда. Если счета уже заблокированы, можно подать ходатайство об их разблокировании после оплаты штрафа и закрытии исполнительного производства.
Напомним, злостные нарушители закона о мобилизации и военном учете, не уплачивающие штраф и не возобновляющие свои данные, могут попасть под принудительную процедуру исполнительной службы — что это такое.
Читайте Новини.LIVE!