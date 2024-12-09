Юрист Сергій Кошель пояснив, за яких умов є сенс оскаржувати штрафи від ТЦК в суді

Представники ТЦК і військовозобов'язані. Фото ілюстративне: УНІАН

Військовозобов'язані можуть оскаржити штраф від ТЦК та СП у суді навіть після того, як термін подання позову сплив. У деяких випадках суд може визнати адміністративне покарання незаконним.

Про це 29 жовтня повідомив юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель.

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Оскарження штрафу від ТЦК та СП у суді

Правознавець зазначив, що громадянам часто вдається оскаржити покарання від ТЦК та СП у суді. Зокрема, йдеться про випадки, коли ТЦК забуває проінформувати військовозобов'язаних про притягнення до відповідальності, а громадяни дізнаються про штраф вже після ухвалення постанови про його накладення. У такому разі впродовж десятьох днів із моменту ухвалення відповідного рішення можна подати адміністративний позов до районного або міського суду. Якщо ж строк для подання позову вже сплив, можна написати заяву й поновити термін оскарження.

Подання позову безкоштовне, однак потрібно буде сплатити судовий збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму. Для скасування штрафу можна посилатися на порушення прав через відсутність інформування про дату, час і місце розгляду справи.

Адміністративне покарання вважається незаконним, якщо:

його призначили людині, яка не підлягає військову обліку або має поважні причини для неявки до ТЦК та СП;

його наклали через помилки в документах;

його призначили із застосуванням дискримінації чи незаконного вилучення документів.

Нагадаємо, громадян, які не є військовими, однак вдягають військову форму, можуть притягнути до адміністративної відповідальності. За таке порушення їм загрожує штраф до трьох тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що штрафи від ТЦК можна буде сплачувати онлайн. У застосунку "Резерв+" це зможуть зробити навіть громадяни, які перебувають за кордоном.