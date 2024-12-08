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Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

8 грудня 2024 19:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Штрафи за носіння військової форми — скільки доведеться заплатити
Військовий із коханою на вокзалі. Фото: Місто
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Зараз на вулицях українських міст щоденно можна зустріти людей у військовій формі. Як правило, це чинні військовослужбовці, які несуть службу у ЗСУ чи в Теробороні. Однак важливо знати, що громадян можуть оштрафувати  за незаконне носіння військової форми.  

Про це йдеться у Законі України №9217 "Про відповідальність за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб". 

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Так, офіційно носити військову форму, елементи або знаки розрізнення можуть лише деякі громадяни. Це: 

  • військовослужбовці; 
  • курсанти; 
  • резервісти; 
  • військовозобов’язані під час зборів, ліцеїсти та відставники з правом носіння форми. 

Іншим громадянах заборонено ходити у військовій форми зі знаками розрізнення підрозділів ЗСУ або інших військових формувань. Незаконне використання форми підпадає під адміністративне правопорушення, тож громадян можуть оштрафувати:

  • за перше порушення — штраф від 2 550 до 3 тис. грн та конфіскація форми; 
  • повторне порушення впродовж року — штраф від 3 4 тис. грн до 6,8 тис. грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Також автори законопроєкту передбачили санкції за купівлю або виготовлення нагород. Наприклад:

  • купівля, продаж або обмін нагород — штраф від 850 до 1,7 тис. грн із конфіскацією; 
  • незаконне виготовлення або збут нагород — штраф від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн; 
  • повторне порушення карається удвічі більшим штрафом. 

Поліцейські можуть вимагати у громадян у військовій формі надати документи для перевірки та скласти протокол, якщо є порушення.

Нагадаємо, що Територіальні центри комплектації (ТЦК)  можуть штрафувати українців за, наприклад, не оновлення даних або неявку в ТЦК після вручення повістки. Втім, деякі санкції українські громадяни можуть оскаржити у суді. 

Також юрист Владислав Дерій раніше пояснював, що загрожує військовозобов'язаному, якщо він втратить військовий квиток

ЗСУ гроші штрафи армія форма

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