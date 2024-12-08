Штрафи за носіння військової форми — скільки доведеться заплатити

Військовий із коханою на вокзалі. Фото: Місто

Зараз на вулицях українських міст щоденно можна зустріти людей у військовій формі. Як правило, це чинні військовослужбовці, які несуть службу у ЗСУ чи в Теробороні. Однак важливо знати, що громадян можуть оштрафувати за незаконне носіння військової форми.

Про це йдеться у Законі України №9217 "Про відповідальність за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб".

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Так, офіційно носити військову форму, елементи або знаки розрізнення можуть лише деякі громадяни. Це:

військовослужбовці;

курсанти;

резервісти;

військовозобов’язані під час зборів, ліцеїсти та відставники з правом носіння форми.

Іншим громадянах заборонено ходити у військовій форми зі знаками розрізнення підрозділів ЗСУ або інших військових формувань. Незаконне використання форми підпадає під адміністративне правопорушення, тож громадян можуть оштрафувати:

за перше порушення — штраф від 2 550 до 3 тис. грн та конфіскація форми;

повторне порушення впродовж року — штраф від 3 4 тис. грн до 6,8 тис. грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Також автори законопроєкту передбачили санкції за купівлю або виготовлення нагород. Наприклад:

купівля, продаж або обмін нагород — штраф від 850 до 1,7 тис. грн із конфіскацією;

незаконне виготовлення або збут нагород — штраф від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн;

повторне порушення карається удвічі більшим штрафом.

Поліцейські можуть вимагати у громадян у військовій формі надати документи для перевірки та скласти протокол, якщо є порушення.

Нагадаємо, що Територіальні центри комплектації (ТЦК) можуть штрафувати українців за, наприклад, не оновлення даних або неявку в ТЦК після вручення повістки. Втім, деякі санкції українські громадяни можуть оскаржити у суді.

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