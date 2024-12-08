Юрист Сергій Кошель пояснив, які штрафи від ТЦК можна оскаржити в суді та як це зробити

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: focus.ua

Штраф від ТЦК та СП можна оскаржити в суді навіть після того, як термін подання позову сплив. Є низка випадків, коли суд може визнати адміністративне покарання незаконним.

Про це 29 жовтня повідомив юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель.

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Що каже юрист щодо оскарження штрафу від ТЦК та СП у суді

Правознавець зазначив, що останнім часом громадяни часто оскаржують покарання від ТЦК та СП у суді. За його словами, ТЦК часто забуває проінформувати військовозобов'язаних про притягнення до відповідальності, тому громадяни можуть дізнатися про штраф вже після ухвалення постанови про його накладення. У такому разі потрібно протягом десятьох днів із моменту ухвалення відповідного рішення подати адміністративний позов до районного або міського суду. Якщо ж термін для подання позову вже завершився, можна написати заяву про поновлення строку оскарження.

Для скасування штрафу можна посилатися на порушення прав через відсутність інформування про дату, час і місце розгляду справи. Під час подання позову потрібно буде сплатити судовий збір, що становить 0,2 прожиткового мінімуму.

Адміністративне покарання вважається незаконним, якщо його призначили людині, яка не підлягає військову обліку або має поважні причини для неявки до ТЦК та СП. Також незаконним є штраф, який наклали через помилки в документах або призначили із застосуванням дискримінації чи незаконного вилучення документів.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, вже на початку 2025 року в застосунку "Резерв+" може з'явитися функція електронної оплати штрафу. Це станеться, якщо депутати ухвалять відповідний законопроєкт до кінця поточного року.

Раніше юрист Владислав Дерій пояснив, яке покарання загрожує військовозобов'язаним за втрату військового квитка. Йдеться про накладення штрафу в розмірі від 510 до 850 гривень. Якщо ж це порушення не перше за рік, штраф буде вдвічі більшим.