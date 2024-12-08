Юрист Сергей Кошель объяснил, какие штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде и как это сделать

Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: focus.ua

Штраф от ТЦК и СП можно обжаловать в суде даже после того, как срок подачи иска истек. Есть ряд случаев, когда суд может признать административное наказание незаконным.

Об этом 29 октября сообщил юрист ОО "Громадська платформа" Сергей Кошель.

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Правовед отметил, что в последнее время граждане часто оспаривают наказание от ТЦК и СП в суде. По его словам, ТЦК часто забывает проинформировать военнообязанных о привлечении к ответственности, поэтому граждане могут узнать о штрафе уже после принятия постановления о его наложении. В таком случае необходимо в течение десяти дней с момента принятия соответствующего решения подать административный иск в районный или городской суд. Если же срок подачи иска уже истек, можно написать заявление о возобновлении срока обжалования.

Для отмены штрафа можно ссылаться на нарушение прав из-за отсутствия информирования о дате, времени и месте рассмотрения дела. При подаче иска нужно будет уплатить судебный сбор, который составляет 0,2 прожиточного минимума.

Административное наказание считается незаконным, если его назначили человеку, не подлежащему военному учету или имеющему уважительные причины для неявки в ТЦК и СП. Также незаконным является штраф, который наложили из-за ошибок в документах или назначили с применением дискриминации или незаконного изъятия документов.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, уже в начале 2025 года в приложении "Резерв+" может появиться функция электронной оплаты штрафа. Это произойдет, если депутаты примут соответствующий законопроект до конца текущего года.

Ранее юрист Владислав Дерий объяснил, какое наказание грозит военнообязанным за потерю военного билета. Речь идет о наложении штрафа в размере от 510 до 850 гривен. Если же это нарушение не первое за год, штраф будет вдвое больше.