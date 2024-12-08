Штрафы за ношение военной формы — сколько придется заплатить

Военный с любимой на вокзале. Фото: Мисто

Сейчас на улицах украинских городов ежедневно можно встретить людей в военной форме. Как правило, это действующие военнослужащие, которые несут службу в ВСУ или Теробороне. Однако важно знать, что граждан могут оштрафовать за незаконное ношение военной формы.

Об этом говорится в Законе Украины №9217 "Об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц".

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Так, официально носить военную форму, элементы или знаки различия могут лишь некоторые граждане. Это:

военнослужащие;

курсанты;

резервисты;

военнообязанные во время собрания, лицеисты и отставники с правом ношения формы.

Другим гражданам запрещено ходить в военной форме со знаками различия подразделений ВСУ или других воинских формирований. Незаконное использование формы подпадает под административное правонарушение и граждан могут оштрафовать:

за первое нарушение – штраф от 2 550 до 3 тыс. гр и конфискация формы;

повторное нарушение в течение года - штраф от 3,4 тыс. до 6,8 тыс. грн или общественные работы сроком от 30 до 40 часов.

Также авторы законопроекта предусмотрели санкции за покупку или изготовление наград. Например:

покупка, продажа или обмен наград – штраф от 850 до 1,7 тыс. грн с конфискацией;

незаконное изготовление или сбыт наград – штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;

повторное нарушение карается вдвое большим штрафом.

Полицейские могут потребовать у граждан в военной форме предоставить документы для проверки и составить протокол, если есть нарушения.

Напомним, что Территориальные центры комплектации (ТЦК) могут штрафовать украинцев за, например, не обновление данных или неявку в ТЦК после вручения повестки. Однако некоторые санкции украинские граждане могут обжаловать в суде.

Также юрист Владислав Дерий ранее объяснял, что грозит военнообязанному, если он потеряет военный билет.