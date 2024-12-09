Юрист Сергей Кошель объяснил, при каких условиях есть смысл обжаловать штрафы от ТЦК в суде

Представители ТЦК и военнообязанные. Фото иллюстративное: УНІАН

Военнообязанные могут обжаловать штраф от ТЦК и СП в суде даже после того, как срок подачи иска истек. В некоторых случаях суд может признать административное наказание незаконным.

Об этом 29 октября сообщил юрист ОО "Громадська платформа" Сергей Кошель.

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Обжалование штрафа от ТЦК и СП в суде

Правовед отметил, что гражданам часто удается обжаловать наказание от ТЦК и СП в суде. В частности, речь идет о случаях, когда ТЦК забывает проинформировать военнообязанных о привлечении к ответственности, а граждане узнают о штрафе уже после принятия постановления о его наложении. В таком случае в течение десяти дней с момента принятия соответствующего решения можно подать административный иск в районный или городской суд. Если срок для подачи иска уже истек, можно написать заявление и восстановить срок обжалования.

Подача иска бесплатна, однако нужно будет уплатить судебный сбор в размере 0,2 прожиточного минимума. Для отмены штрафа можно ссылаться на нарушение прав из-за отсутствия информирования о дате, времени и месте рассмотрения дела.

Административное наказание считается незаконным, если:

его назначили человеку, который не подлежит военному учету или имеет уважительные причины для неявки в ТЦК и СП;

его наложили из-за ошибок в документах;

его назначили с применением дискриминации или незаконного изъятия документов.

Напомним, граждан, которые являются военными, однако надевают военную форму, могут привлечь к административной ответственности. За такое нарушение им грозит штраф до трех тысяч гривен.

Также мы сообщали, что штрафы от ТЦК можно будет оплачивать онлайн. В приложении "Резерв+" это смогут сделать даже граждане, находящиеся за рубежом.