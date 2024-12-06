Через Резерв+ навіть за кордоном можна буде сплатити штраф ТЦК

Розчарований чоловік за ноутбуком. Ілюстративне фото: pexels.com

Військовозобов'язаним за кордоном можуть невдовзі надати можливість сплачувати штрафи ТЦК онлайн. Відповідний законопроєкт зараз розглядає Верховна Рада.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Судово-юридична газета.

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За її словами, законопроєкт №12093 передбачає можливість онлайн-оплати штрафів від територіальних центрів комплектування (ТЦК) через додаток "Резерв+".

Вона нагадала, що ініціативне та добровільне сплачування штрафу передбачає зниження його розміру на 50%.

Заступниця міністра зазначила, що така практика вже застосовується у сфері порушень правил дорожнього руху. Після консультацій з Міністерством закордонних справ України планується реалізація цього функціоналу в додатку "Резерв+", якщо законопроєкт буде ухвалений у першому та другому читанні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли перевірка працівниками ТЦК документів на вулиці є законною.

Також ми повідомляли про чотири види повісток, які не можуть вручати на вулиці.