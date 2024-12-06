Через Резерв+ навіть за кордоном можна буде сплатити штраф ТЦК

ТЦК дістане і за кордоном — штраф можна буде сплатити онлайн
Військовозобов'язаним за кордоном можуть невдовзі надати можливість сплачувати штрафи ТЦК онлайн. Відповідний законопроєкт зараз розглядає Верховна Рада.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Судово-юридична газета.
Як можна бути сплатити штраф військовозабов'язаним за межами України
За її словами, законопроєкт №12093 передбачає можливість онлайн-оплати штрафів від територіальних центрів комплектування (ТЦК) через додаток "Резерв+".
Вона нагадала, що ініціативне та добровільне сплачування штрафу передбачає зниження його розміру на 50%.
Заступниця міністра зазначила, що така практика вже застосовується у сфері порушень правил дорожнього руху. Після консультацій з Міністерством закордонних справ України планується реалізація цього функціоналу в додатку "Резерв+", якщо законопроєкт буде ухвалений у першому та другому читанні.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли перевірка працівниками ТЦК документів на вулиці є законною.
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