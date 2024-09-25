Коли ТЦК перевіряє документи законно - що треба знати

Перевірка документів на вулиці. Фото: enovosty.com

Законодавство не регулює місця перевірки документів групами оповіщення ТЦК. Але сама можливість перевірки документів на вулицях дозволяється постановою Кабінету міністрів.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Перевірки на вулицях

В Україні продовжується процес перевірки документів та вручення повісток групами оповіщення територіальних центрів комплектування.

Законодавство не регулює місця, де можна перевіряти документи та вручати повістки — тож цей процес відбувається, зокрема, і на вулиці.

Коли перевірки є законними

Можливість перевірки документів на вулиці була затверджена постановою Кабінету міністрів №1456 від 29 грудня 2021 року.

Отже, перевіряти документи у громадянина на вулиці можна у наступних ситуаціях:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше пояснювали, коли затримання військовозобов’язаних громадян групою оповіщення територіального центру комплектування є законним.

Додамо, що на вулиці можуть вручити тільки два види повісток.