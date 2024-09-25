Когда ТЦК проверяет документы законно – что надо знать

Проверка документов на улице. Фото: enovosty.com

Законодательство не регулирует места проверки документов группами оповещения ТЦК. Но самая возможность проверки документов на улицах разрешается постановлением Кабинета министров.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Проверки на улицах

В Украине продолжается процесс проверки документов и вручение повесток группами извещения территориальных центров комплектования.

Законодательство не регулирует места, где можно проверять документы и вручать повестки, поэтому этот процесс происходит, в частности, и на улице.

Когда проверки законны

Возможность проверки документов на улице была утверждена постановлением Кабинета Министров №1456 от 29 декабря 2021 года.

Следовательно, проверять документы у гражданина на улице можно в следующих ситуациях:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Напомним, мы ранее объясняли, когда задержание военнообязанных граждан группой оповещения территориального центра комплектования законно.

Добавим, что на улице могут вручить только два вида повесток.