Через Резерв+ даже за границей можно будет оплатить штраф ТЦК

ТЦК достанет и за границей — штраф можно будет уплатить онлайн
Военнообязанным за границей могут вскоре предоставить возможность платить штрафы ТЦК онлайн. Соответствующий законопроект сейчас рассматривает Верховная Рада.
Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Судебно-юридическая газета.
Как можно уплатить штраф военнообязанным за пределами Украины
По ее словам, законопроект №12093 предусматривает возможность онлайн-оплаты штрафов от территориальных центров комплектования (ТЦК) через приложение "Резерв+".
Она напомнила, что инициативная и добровольная оплата штрафа предполагает снижение его размера на 50%.
Замминистра отметила, что такая практика уже применяется в сфере нарушений ПДД. После консультаций с Министерством иностранных дел Украины планируется реализация этого функционала в приложении "Резерв+", если законопроект будет принят в первом и втором чтении.
Напомним, мы ранее писали о том, когда проверка работниками ТЦК документов на улице законна.
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