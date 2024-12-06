Через Резерв+ даже за границей можно будет оплатить штраф ТЦК

Разочарованный мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Военнообязанным за границей могут вскоре предоставить возможность платить штрафы ТЦК онлайн. Соответствующий законопроект сейчас рассматривает Верховная Рада.

Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Судебно-юридическая газета.

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По ее словам, законопроект №12093 предусматривает возможность онлайн-оплаты штрафов от территориальных центров комплектования (ТЦК) через приложение "Резерв+".

Она напомнила, что инициативная и добровольная оплата штрафа предполагает снижение его размера на 50%.

Замминистра отметила, что такая практика уже применяется в сфере нарушений ПДД. После консультаций с Министерством иностранных дел Украины планируется реализация этого функционала в приложении "Резерв+", если законопроект будет принят в первом и втором чтении.

Напомним, мы ранее писали о том, когда проверка работниками ТЦК документов на улице законна.

Также мы сообщали о четырех видах повесток, которые не могут вручать на улице.