Усі види повісток – які повістки не вручаються на вулиці

Вручення повістки на вулиці. Фото: "Главком"

Із чотирьох видів повісток в нинішніх умовах дозволяється вручати лише три. Це повістки для уточнення даних, на медичну комісію, чи мобілізаційне розпорядження, вона ж бойова повістка.

Про це йдеться у матеріалі видання "Факти".

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Чотири види повісток

В Україні законодавство визначає чотири види повісток, які виписують у територіальних центрах комплектування.

Це такі повістки:

для уточнення даних;

на медичну комісію;

мобілізаційне розпорядження;

для призову на службу.

Згідно із законом, в умовах війни уповноважені особи можуть вручати повістки — зокрема, на вулиці в рамках робити групи оповіщення ТЦК — тільки для уточнення даних, на медичну комісію чи мобілізаційне розпорядження.

Чим такі особливі бойові повістки

Серед тих повісток, які можуть бути вручені в умовах війни, виділяється мобілізаційне розпорядження чи бойова повістка.

Вона, на відміну від інших видів повісток, передбачає негайне з’явлення до визначеного місця збору для подальшого відправлення до військової частини.

Нагадаємо, ми писали про три законні причини для відмови від повістки ТЦК.

Також ми повідомляли про те, який вигляд мають повістки поштою, які розсилаються через "Укрпошту".