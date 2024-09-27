Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чотири види повісток, які ТЦК не можуть вручати на вулиці arrow

Чотири види повісток, які ТЦК не можуть вручати на вулиці

27 вересня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Усі види повісток – які повістки не вручаються на вулиці
Вручення повістки на вулиці. Фото: "Главком"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Із чотирьох видів повісток в нинішніх умовах дозволяється вручати лише три. Це повістки для уточнення даних, на медичну комісію, чи мобілізаційне розпорядження, вона ж бойова повістка.

Про це йдеться у матеріалі видання "Факти".

Читайте також:

Чотири види повісток

В Україні законодавство визначає чотири види повісток, які виписують у територіальних центрах комплектування.

Це такі повістки:

  • для уточнення даних;
  • на медичну комісію;
  • мобілізаційне розпорядження;
  • для призову на службу.

Згідно із законом, в умовах війни уповноважені особи можуть вручати повістки — зокрема, на вулиці в рамках робити групи оповіщення ТЦК — тільки для уточнення даних, на медичну комісію чи мобілізаційне розпорядження.

Чим такі особливі бойові повістки

Серед тих повісток, які можуть бути вручені в умовах війни, виділяється мобілізаційне розпорядження чи бойова повістка.

Вона, на відміну від інших видів повісток, передбачає негайне з’явлення до визначеного місця збору для подальшого відправлення до військової частини.

Нагадаємо, ми писали про три законні причини для відмови від повістки ТЦК.

Також ми повідомляли про те, який вигляд мають повістки поштою, які розсилаються через "Укрпошту".

мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка