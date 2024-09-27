Все виды повесток – какие повестки не вручаются на улице

Четыре вида повесток, которые ТЦК не могут вручать на улице
Из четырех видов повесток в нынешних условиях разрешается вручать всего три. Это повестки для уточнения данных, на медицинскую комиссию или мобилизационное распоряжение, она же боевая повестка.
Об этом говорится в материале "Фактів".
Четыре вида повесток
В Украине законодательство определяет четыре вида повесток, выписываемых в территориальных центрах комплектования.
Это следующие повестки:
- для уточнения данных;
- на медицинскую комиссию;
- мобилизационное распоряжение;
- для призыва на службу.
По закону, в условиях войны уполномоченные лица могут вручать повестки — в частности, на улице в рамках группы уведомления ТЦК — только для уточнения данных, на медицинскую комиссию или мобилизационное распоряжение.
Чем так особенны боевые повестки
Среди повесток, которые могут быть вручены в условиях войны, выделяется мобилизационное распоряжение или боевая повестка.
Она, в отличие от других видов повесток, предусматривает немедленную явку в определенное место сбора для дальнейшего отправления в воинскую часть.
Напомним, мы писали о трех законных причинах для отказа от повестки ТЦК.
Также мы сообщали о том, как выглядят повестки по почте, которые рассылаются через "Укрпошту".
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