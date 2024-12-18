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Відмова від повістки — скільки років в'язниці отримав чоловік

18 грудня 2024 22:33
Катерина Османська - Редактор
Чоловік відмовився від повістки і потрапив у в'язницю — що відомо
Судова зала. Ілюстративне фото: Територіальні органи Державної судової адміністрації України
Катерина Османська - Редактор

Червоноармійський районний суд Житомирської області виніс вирок 36-річному чоловікові. Останній відмовився отримати повістку, незважаючи на придатність до мобілізації.

Про це йдеться у вироку Червоноармійського райсуду від 13 листопада 2024 року.

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Що відомо про чоловіка, який відмовився від повістки

За матеріалами суду, чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. У липні 2024 року він категорично відмовився прийняти повістку на відправлення до навчального центру.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та висловив розкаяння. Він пояснив, що свідомо відмовився отримувати бойову повістку через небажання проходити військову службу, при цьому розуміючи правові наслідки свого вчинку.

Яке рішення суду

Врешті суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Йдеться про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно з вироком, його засуджено до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині судили працівника ТЦК, який вигадав схему для ухилянтів. Він за гроші виписував фейкові повістки, що давало чоловікам відстрочку на місяць. 

А в Сумському ТЦК зазначили, що якщо людина отримала повістку особисто та не з'явилася з місцем призначення протягом трьох днів — її можуть подати в розшук.

суд ЗСУ армія мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП бойова повістка судові рішення

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