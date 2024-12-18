Якщо людина не з'явилась по повістці до ТЦК, то протягом трьох діб її можуть оголосити в розшук

Військовозобов'язані з повістками. Ілюстративне фото: УНІАН

Якщо людина отримала повістку особисто, і через три дні не з'явилася за місцем призначення, її можуть подати в розшук. У Сумській області таких до 15%.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало.

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Як можна відтермінувати повістку

За його словами, якщо людина потрапила до лікарні через хворобу або є інші непередбачені факти, то такого військовозобов'язаного не оголошують у розшук, а відтерміновують повістку. Проте кожен випадок треба підтвердити документально.

В цілому, розповів військовий, повістки не зазнали суттєвих змін. Існує два види повісток: для уточнення облікових даних та бойова. Перший вид також є контрольним документом для проходження військово-лікарської комісії.

Після цього людина може отримати бойову повістку. Після неї людина має зібрати речі для подальшої мобілізації. Бойова повістка є підставою для тимчасового звільнення від роботи під час мобілізації.

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