Если человек не явился по повестке в ТЦК, то в течение трех суток его могут объявить в розыск

Военнообязанные с повестками. Иллюстративное фото: УНИАН

Если человек получил повестку лично, и через три дня не явился по месту назначения, его могут подать в розыск. В Сумской области таковых до 15%.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.

Читайте также:

Как можно отсрочить повестку

По его словам, если человек попал в больницу по болезни или есть другие непредвиденные факты, то такого военнообязанного не объявляют в розыск, а откладывают повестку. Однако каждый случай следует подтвердить документально.

В целом, рассказал военный, повестки не претерпели существенных изменений. Существует два вида повесток: уточнение учетных данных и боевая. Первый вид также является контрольным документом для прохождения военно-врачебной комиссии.

После этого человек может получить боевую повестку. После єтого он должен собрать вещи для дальнейшей мобилизации. Боевая повестка является основанием для временного освобождения от работы во время мобилизации.

Напомним, адвокат ответил, могут ли работники ТЦК и СП устроить рейды в общественных местах на новогодние праздники.

Также юрист объяснил, может ли получить повестку по почте гражданин, уже имеющий отсрочку от мобилизации.