Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята arrow

Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

14 грудня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Рейди ТЦК на Новий рік та Різдво - які будуть перевірки на свята
Вручення повістки громадянину в публічному місці. Фото: Новини.PRO
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Вручення повісток групами оповіщення ТЦК під час новорічних свят в Україні є можливим. Але цього не варто робити з огляду на можливі психологічні проблеми дітей, які будуть на різних святкових заходах разом із батьками — і можуть отримати стрес.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла адвокат АО "Віннер Партнерс" Аліса Константін.

Читайте також:

Повістки на новорічних святах — це реально чи ні

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який проводиться у будь-яких публічних місцях — які, зокрема, перетворюються перед Різдвом та Новим роком на місця святкувань цих головних зимових свят.

Адвокат Аліна Константін пояснила, чи будуть відбуватися рейди груп оповіщення ТЦК у таких місцях.

"Якщо розглядати це питання з юридичної точки зору, то відповідно до законодавства, вручення повісток громадянам може здійснюватися в будь-якому місці, включно з громадськими подіями. Водночас такі дії повинні відбуватися відповідно до закону, з дотриманням норм етики та поваги до приватного життя", — підкреслила юристка.

Вона наголосила, що повістки мають вручатися особисто, а масові безпідставні перевірки документів можна трактувати як порушення прав людини.

Треба враховувати дитячий фактор

Втім, додала Аліна Константін, у цьому питанні є ще і моральний аспект, пов’язаний з психологічним станом дітей.

"Особисто я вважаю, що проведення рейдів ТЦК на новорічних заходах, де діти будуть у супроводі своїх батьків,  або створення ситуацій, що можуть психологічно травмувати неповнолітніх, є неприпустимим", — підкреслила адвокат.

Вона нагадала, що новорічні заходи для дітей традиційно мають чітко організований формат із дотриманням усіх правил безпеки – і проведення рейдів у таких умовах створило б значний резонанс, тому малоймовірно, що ТЦК обиратимуть дитячі заходи для своєї активності.

"Водночас, варто пам’ятати, якщо чоловік, що супроводжує дитину, не пройшов процедури актуалізації військово-облікових даних, він теоретично може бути зупинений для перевірки", — додала Константін.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть групи оповіщень ТЦК заходити на приватні території.

Також ми повідомляли, чим загрожує відмова надати групі оповіщення ТЦК військові документи.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК