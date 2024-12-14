Рейди ТЦК на Новий рік та Різдво - які будуть перевірки на свята

Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята
Вручення повісток групами оповіщення ТЦК під час новорічних свят в Україні є можливим. Але цього не варто робити з огляду на можливі психологічні проблеми дітей, які будуть на різних святкових заходах разом із батьками — і можуть отримати стрес.
Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла адвокат АО "Віннер Партнерс" Аліса Константін.
Повістки на новорічних святах — це реально чи ні
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який проводиться у будь-яких публічних місцях — які, зокрема, перетворюються перед Різдвом та Новим роком на місця святкувань цих головних зимових свят.
Адвокат Аліна Константін пояснила, чи будуть відбуватися рейди груп оповіщення ТЦК у таких місцях.
"Якщо розглядати це питання з юридичної точки зору, то відповідно до законодавства, вручення повісток громадянам може здійснюватися в будь-якому місці, включно з громадськими подіями. Водночас такі дії повинні відбуватися відповідно до закону, з дотриманням норм етики та поваги до приватного життя", — підкреслила юристка.
Вона наголосила, що повістки мають вручатися особисто, а масові безпідставні перевірки документів можна трактувати як порушення прав людини.
Треба враховувати дитячий фактор
Втім, додала Аліна Константін, у цьому питанні є ще і моральний аспект, пов’язаний з психологічним станом дітей.
"Особисто я вважаю, що проведення рейдів ТЦК на новорічних заходах, де діти будуть у супроводі своїх батьків, або створення ситуацій, що можуть психологічно травмувати неповнолітніх, є неприпустимим", — підкреслила адвокат.
Вона нагадала, що новорічні заходи для дітей традиційно мають чітко організований формат із дотриманням усіх правил безпеки – і проведення рейдів у таких умовах створило б значний резонанс, тому малоймовірно, що ТЦК обиратимуть дитячі заходи для своєї активності.
"Водночас, варто пам’ятати, якщо чоловік, що супроводжує дитину, не пройшов процедури актуалізації військово-облікових даних, він теоретично може бути зупинений для перевірки", — додала Константін.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть групи оповіщень ТЦК заходити на приватні території.
Також ми повідомляли, чим загрожує відмова надати групі оповіщення ТЦК військові документи.
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