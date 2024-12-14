Рейды ТЦК на Новый год и Рождество – какие будут проверки на праздники

Вручение повестки гражданину в публичном месте. Фото: Новини.PRO

Вручение повесток группами оповещения ТЦК во время новогодних праздников в Украине возможно. Но этого не стоит делать ввиду возможных психологических проблем детей, которые будут на разных праздничных мероприятиях вместе с родителями — и могут получить стресс.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала адвокат АО "Виннер Партнерс" Алиса Константин.

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В Украине продолжается процесс общей мобилизации, который проводится в любых публичных местах, которые, в частности, превращаются перед Рождеством и Новым годом в места празднований этих главных зимних праздников.

Адвокат Алина Константин объяснила, будут ли проходить рейды групп оповещения ТЦК в таких местах.

"Если рассматривать этот вопрос с юридической точки зрения, то согласно законодательству вручение повесток гражданам может осуществляться в любом месте, включая общественные события. В то же время такие действия должны происходить в соответствии с законом, с соблюдением норм этики и уважения к частной жизни", — подчеркнула юристка.

Она подчеркнула, что повестки должны вручаться лично, а массовые безосновательные проверки документов можно рассматривать как нарушение прав человека.

Следует учитывать детский фактор

Впрочем, добавила Алина Константин, в этом вопросе есть еще и моральный аспект, связанный с психологическим состоянием детей.

"Лично я считаю, что проведение рейдов ТЦК на новогодних мероприятиях, где дети будут в сопровождении своих родителей, или создание ситуаций, которые могут психологически травмировать несовершеннолетних, недопустимо", — подчеркнула адвокат.

Она напомнила, что новогодние мероприятия для детей традиционно имеют четко организованный формат с соблюдением всех правил безопасности — и проведение рейдов в таких условиях создало бы значительный резонанс, поэтому маловероятно, что ТЦК будут выбирать детские мероприятия для своей активности.

"В то же время, следует помнить, если сопровождающий ребенка мужчина не прошел процедуры актуализации военно-учетных данных, он теоретически может быть остановлен для проверки", — добавила Константин.

Напомним, мы ранее писали о том, могут группы уведомлений ТЦК заходить на частные территории.

Также мы сообщали, чем грозит отказ предоставить группе уведомления ТЦК военные документы.