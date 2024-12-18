Мужчина отказался от повестки и попал в тюрьму - что известно

Судебный зал. Иллюстративное фото: Территориальные органы Государственной судебной администрации Украины

Красноармейский районный суд Житомирской области вынес приговор 36-летнему мужчине. Последний отказался получить повестку, невзирая на пригодность к мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Красноармейского райсуда от 13 ноября 2024 года.

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Что известно о мужчине, отказавшемся от повестки

По материалам суда, мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. В июле 2024 года он категорически отказался принять повестку на отправку в учебный центр.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил, что сознательно отказался получать боевую повестку из-за нежелания проходить военную службу, понимая при этом правовые последствия своего поступка.

Какое решение суда

Наконец суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уклонении от призыва военной службы во время мобилизации.

Согласно приговору, он приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, на Буковине судили работника ТЦК, придумавшего схему для уклончан. Он за деньги выписывал фейковые повестки, что давало мужчинам отсрочку на месяц.

А в Сумском ТЦК отметили, что если человек получил повестку лично и не явился на место назначения в течение трех дней, его могут подать в розыск.