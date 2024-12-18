Працівник ТЦК вигадав схему для ухилянтів — як його покарав суд

Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Фото: Цензор.НЕТ

На Буковині судили працівника ТЦК, який вигадав схему для ухилянтів. Він за гроші виписував фейкові повістки, таким чином чоловіки протягом місяця мали підставу для відстрочки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Підозрюваний в перший день повномасштабного вторгнення почав працювати в ТЦК та СП в роті охорони. Пізніше його направили у відділ військового обліку та бронювання в Чернівцях. Там він мав уточнювати військово-облікові дані військовозобов'язаних, відправляти їх на ВЛК, а також вносити до реєстрів дані інформацію осіб, які прибули до ТЦК.

Під час роботи в центрі комплектування, чоловік вигадав схему для ухилянтів. Він вирішив за 150 доларів виписувати фейкові повістки чоловікам. Так їм протягом місяця не могли повторно виписати вже справжню повістку.

Зловмисник запропонував ТЦК таку "послугу" колишньому військовому. Чоловік вирішив про злочинну схему повідомити правоохоронцям.

Вирок суду

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Його визнали винним в отриманні неправомірної вигоди та призначили штраф у розмірі 8 500 гривень. Крім того, з обвинуваченого стягнули 1 434 гривень за залучення експерта в кримінальному провадженні.

Нагадаємо, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав винним чоловіка, який ухилився від мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

На Хмельниччині 42-річний місцевий мешканець ухилявся від мобілізації та не з'явився до ТЦК. Чоловіка судили.