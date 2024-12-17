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Чоловік "зник" разом з повісткою — яке він отримав покарання

17 грудня 2024 22:33
Катерина Османська - Редактор
Чоловік не прийшов по повістці - що вирішив суд
Суддя тримає молоток. Фото: pixabay
Катерина Османська - Редактор

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав винним 41-річного чоловіка, який ухилився від мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Тисменицького райсуду від 10 грудня 2024 року.  

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Які обставини справи ухилянта

Відомо, що 31 серпня 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби.

Того ж дня він отримав повістку з вимогою з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) вже 1 вересня.

Проте до ТЦК чоловік не з’явився, не відповідав на телефонні дзвінки та фактично "зник".  

На суді чоловік визнав провину та пояснив свої дії тим, що не був готовий проходити військову службу і мав опікуватися батьками похилого віку.  

Суд врахував визнання провини та розкаяння обвинуваченого, однак кваліфікував його дії як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Відтак чоловік отримав покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області водій-технік ДПСУ придбав для своєї матері довідку про інвалідніст ь. Таким чоловік розраховував ухилитися від служби.

Також ми повідомляли, що в Рівненській області чоловік у ТЦК письмово відмовився від отримання повістки. За ухилення від  мобілізації йому призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

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