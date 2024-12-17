Муж не пришел по повестке – что решил суд

Судья держит молоток. Фото: pixabay

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал виновным 41-летнего мужчину, который уклонился от мобилизации. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Тисменицкого райсуда от 10 декабря 2024 года.

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Известно, что 31 августа 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), признавшую его годным к военной службе.

В тот же день он получил повестку с требованием явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) уже 1 сентября.

Однако в ТЦК мужчина не явился, не отвечал на телефонные звонки и фактически "пропал".

На суде мужчина признал вину и объяснил свои действия тем, что не был готов проходить военную службу и должен был заниматься пожилыми родителями.

Суд учел признание вины и раскаяние обвиняемого, однако квалифицировал его действия как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Следовательно, мужчина получил наказание в виде одного года лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области водитель-техник ГПСУ приобрел для своей матери справку об инвалидности. Таким образом, мужчина рассчитывал увернуться от службы.

Также мы сообщали, что в Ровенской области мужчина в ТЦК в письменном виде отказался от получения повестки. За уклонение от мобилизации ему назначили наказание в размере одного года испытательного срока.