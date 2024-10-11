На Рівненщині судили чоловіка, який письмово відмовився від повістки

Березнівський районний суд. Фото: судова влада України

Березнівський районний суд ухвалив рішення у справі чоловіка, який письмово відмовився від повістки безпосередньо в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому призначили три роки позбавлення волі, але суд замінив реальний термін на один рік іспитового.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловіка визнали придатним до військової служби та вручили йому повістку на вересень 2023 року. Однак він вирішив не з'являтися для виконання своїх обов'язків. На судовому засіданні підсудний пояснив, що отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через сімейні обставини. Він зазначив, що його дружина мала складні пологи, і на ньому лежала відповідальність за догляд за двома малими дітьми. Окрім того, чоловік додав, що має захворювання суглобів, але медична комісія не взяла це до уваги під час оцінки його стану.

У матеріалах суду зазначено, що він щиро розкаявся у своєму вчинку. Також чоловік підтвердив, що написав заяву про відмову від мобілізації, спираючись на чинне законодавство.

Рішення суду

Березнівський суд визнав його винним та призначив три роки позбавлення волі, проте замінив реальний термін на один рік іспитового.

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