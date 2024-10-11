В Ровенской области судили мужчину, который письменно отказался от повестки

Березновский районный суд. Фото: судебная власть Украины

Березновский районный суд принял решение по делу мужчины, который в письменном виде отказался от повестки непосредственно в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему назначили три года лишения свободы, но суд заменил реальный срок на один испытательный год.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчину сочли годным к военной службе и вручили ему повестку на сентябрь 2023 года. Однако он решил не являться для исполнения своих обязанностей. На судебном заседании подсудимый объяснил, что получил повестку, однако отказался от мобилизации по семейным обстоятельствам. Он отметил, что у его жены были сложные роды, и на нем лежала ответственность за уход за двумя малыми детьми. Кроме того, мужчина добавил, что имеет заболевания суставов, но медицинская комиссия не приняла это во внимание при оценке его состояния.

В материалах суда отмечено, что он искренне раскаялся в своем поступке. Также мужчина подтвердил, что написал заявление об отказе от мобилизации, опираясь на действующее законодательство.

Решение суда

Березновский суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы, однако заменил реальный срок на один год испытательного.

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