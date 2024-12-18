Работник ТЦК придумал схему для уклонистам — как его наказал суд

Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото: Цензор.НЕТ

На Буковине судили работника ТЦК, придумавшего схему для уклонистов. Он за деньги выписывал фейковые повестки, таким образом мужчины в течение месяца имели основание для отсрочки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Подозреваемый в первый день полномасштабного вторжения начал работать в ТЦК и СП во роте охраны. Позже он был направлен в отдел военного учета и бронирования в Черновцах. Там он должен был уточнять военно-учетные данные военнообязанных, отправлять их на ВЛК, а также вносить в реестры данные информацию лиц, прибывших в ТЦК.

Во время работы в центре комплектования мужчина придумал схему для уклонистов. Он решил за 150 долларов выписывать фейковые повестки мужчинам. Так им за месяц не могли повторно выписать уже настоящую повестку.

Злоумышленник предложил ТЦК такую "услугу" бывшему военному. Мужчина решил о преступной схеме сообщить правоохранителям.

Приговор суда

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Его сочли виновным в получении неправомерной выгоды и назначили штраф в размере 8500 гривен. Кроме того, с обвиняемого взыскали 1434 гривен за привлечение эксперта в уголовном производстве.

Напомним, Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал виновным мужчину, который уклонился от мобилизации. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

В Хмельницкой области 42-летний местный житель уклонялся от мобилизации и не явился в ТЦК. Мужчину судили.