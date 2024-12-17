На Хмельниччині чоловік отримав 6 років за неявку у ТЦК

Вручення повістки громадянину в публічному місці. Фото: Новини.PRO

На Хмельниччині 42-річний місцевий мешканець ухилявся від мобілізації та мав невідбутий строк за побиття односельця. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що чоловік в період воєнного стану, бувши військовозобов’язаним, перебуваючи на військовому обліку, отримав повістку для проходження військової служби. При цьому він без поважних причин не з’явився на вказану дату і час до районного ТЦК та СП.

"За публічного обвинувачення Волочиської окружної прокуратури суд визнав винним 42-річного жителя Теофіпольської територіальної громади в ухиленні від призову на військову службу ст. 336 Кримінального Кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Що вирішив суд

Враховуючи невідбуту частину покарання за вироком, яким його визнано винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень односельця, чоловіка засуджено до шести років позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Чернігові місцевий мешканець намагався ухилитися від військової служби, оскільки в нього була зламана ключиця. За це суд покарав його.

Раніше ми писали про те, що у липні 2024 року житель Харкова пообіцяв знайомому за гроші допомогти з оновленням даних у військовому квитку та оформити відстрочку від мобілізації.