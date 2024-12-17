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В Хмельницкой области мужчина не явился в ТЦК — что решил суд

17 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
В Хмельницкой области мужчина получил 6 лет за неявку в ТЦК
Вручение повестки гражданину в публичном месте. Фото: Новости.PRO
Виктория Козырь - редактор

В Хмельницкой области 42-летний местный житель уклонялся от мобилизации и имел неотбытый срок за избиение односельчанина. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что мужчина в период военного положения, будучи военнообязанным, состоя на военном учете, получил повестку для прохождения военной службы. При этом он без уважительных причин не явился на указанную дату и время в районный ТЦК и СП.

"При публичном обвинении Волочисской окружной прокуратуры суд признал виновным 42-летнего жителя Теофипольского территориального общества в уклонении от призыва на военную службу ст. 336 Уголовного Кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Что решил суд

Учитывая неотбытую часть наказания по приговору, которым он признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений односельчанину, мужчина приговорен к шести годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Чернигове местный житель пытался увернуться от военной службы, поскольку у него была сломана ключица. За это суд наказал его.

Ранее мы писали о том, что в июле 2024 г. житель Харькова пообещал знакомому за деньги помочь с обновлением данных в военном билете и оформить отсрочку от мобилизации.

избиение мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения

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