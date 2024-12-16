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ТЦК відмовив багатодітному батьку у відстрочці — рішення суду

16 грудня 2024 22:33
Катерина Османська - Редактор
Відмова у відстрочці багатодітному батькові - що відомо
Суддя з вироком. Фото: depositphotos.com
Катерина Османська - Редактор

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК). Йдеться про відмову у наданні відстрочки від мобілізації багатодітному батькові.

Про це стало відомо з рішення Львівського окружного адміністративного суду, оприлюдненого у реєстрі від 9 грудня 2024 року.  

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Причина відмови ТЦК  

Житель Львівщини, який має трьох дітей, подав документи на отримання відстрочки відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що гарантує відстрочку військовозобов’язаним, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років.  

Однак у наданні відстрочки йому було відмовлено. ТЦК аргументував відмову тим, що одна з його дітей, народжена у першому шлюбі, проживає з матір’ю за кордоном.  

Позов до суду  

Чоловік звернувся до суду з вимогою скасувати відмову як протиправну. У своєму позові він наголосив, що, попри проживання однієї з його дітей за кордоном, він виконує свої обов’язки щодо її утримання.  

Зокрема, колишня дружина подала заяву, де підтвердила, що батько сплачує аліменти у розмірі 10% доходу, а дані виконавчої служби засвідчили відсутність заборгованостей зі сплати аліментів.  

Позивач також зазначив, що після відмови ТЦК він отримав мобілізаційне розпорядження, але військова частина відмовилася прийняти його на службу, дізнавшись про наявність трьох дітей.  

Рішення суду  

Справу розглянув суддя Роман Брильовський, який детально вивчив матеріали та доводи сторін. Суд встановив, що позивач дійсно є батьком трьох дітей і, відповідно, до закону має право на відстрочку.  

Суд визнав дії ТЦК протиправними та скасував їхнє рішення. Тепер документи чоловіка мають бути розглянуті повторно з урахуванням висновків суду.  

Які подальші дії  

Рішення суду поки що не набуло остаточної сили, оскільки може бути оскаржене. Якщо воно залишиться без змін, ТЦК буде зобов’язаний надати чоловікові відстрочку від мобілізації.  

Нагадаємо, у Чернігові місцевий житель намагався ухилитися від мобілізації, оскільки в нього була зламана ключиця. За це суд покарав його.

Раніше ми писали про те, що у липні 2024 року житель Харкова пообіцяв знайомому за гроші допомогти з оновленням даних у військовому квитку та оформити відстрочку від мобілізації. За це суд покарав "діяча".

суд армія мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення

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