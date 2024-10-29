Мобілізація в Україні — багатодітний батько не отримав відстрочку і подав позов на ТЦК

Засідання суду. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області

Територіальний центр комплектування відмовив чоловіку у надання відстрочки у зв'язку із тим, що на його утримання знаходилося троє і більше дітей. Колишній військовослужбовець подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Колишній військовослужбовець звернувся до Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою, в якій просив визнати протиправними дії ТЦК щодо ненадання відстрочки від мобілізації, як чоловіка, на утриманні якого знаходяться троє дітей.

У вироку суду йдеться про те, що у жовтні 2018 року позивач зареєстрував свій шлюб. Так, у травні 2023 року чоловік був звільнений зі служби у ЗСУ у зв’язку з перебуванням на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Отже, у військовий квиток чоловіка було внесено запис про те, що він не підлягає призову на військову службу.

Вкінці травня 2023 року позивач був взятий на облік у ТЦК.

Втім, 12 травня 2024 року під час зупинки на в`їзді до м. Ізмаїл при перевірці даних позивача в системі "Оберіг", він отримав зауваження від працівника ТЦК, що там немає інформації про відстрочку від мобілізації.

Вважаючи, бездіяльність відповідача щодо не надання відстрочки від мобілізації протиправною, чоловік звернувся до суду з цим позовом.

У червні позивач пішов до ТЦК та написав заяву про надання відстрочки, хоча вона була вже надана, про що свідчить запис у військовому квитку.

Листом ТЦК від 19 червня 2024 року позивача повідомлено, що згідно з поданими ним документів, він не має право на відстрочку, бо не надав свідоцтв про народження дітей із зазначенням його батьківства.

Рішення суду

Детально вивчивши усі деталі справи, суд частково задовольнив позовні вимоги та визнав протиправним рішення ТЦК щодо надання відстрочки чоловікові.

У суді зобов`язали ТЦК повторно розглянути заяву і прийняти рішення про надання відстрочки.

Нагадаємо, у Чернігові місцевий житель намагався ухилитися від мобілізації, оскільки в нього була зламана ключиця. За це суд покарав його.

Раніше ми писали про те, що у липні 2024 року житель Харкова пообіцяв знайомому за гроші допомогти з оновленням даних у військовому квитку та оформити відстрочку від мобілізації. За це суд покарав "діяча".