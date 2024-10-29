Мобилизация в Украине – многодетный отец не получил отсрочку и подал иск на ТЦК

ТЦК отказал в отсрочке многодетному отцу — что решил суд
Территориальный центр комплектования отказал мужчине в предоставлении отсрочки в связи с тем, что на его содержание находились трое и более детей. Бывший военнослужащий подал иск в суд.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Бывший военнослужащий обратился в Одесский окружной административный суд с исковым заявлением, в котором просил признать противоправными действия ТЦК о непредоставлении отсрочки от мобилизации, как мужчины, на иждивении которого находятся трое детей.
В приговоре суда говорится о том, что в октябре 2018 года истец зарегистрировал свой брак. Так, в мае 2023 года мужчина был уволен со службы в ВСУ в связи с пребыванием на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Следовательно, в военный билет мужчины была внесена запись о том, что он не подлежит призыву на военную службу.
В конце мая 2023 года истец был взят на учет в ТЦК.
Впрочем, 12 мая 2024 года во время остановки на въезде в г. Измаил при проверке данных истца в системе "Оберіг", он получил замечание от работника ТЦК, что там нет информации об отсрочке от мобилизации.
Считая, бездействие ответчика по не предоставлению отсрочки от мобилизации противоправной, мужчина обратился в суд с этим иском.
В июне истец пошел в ТЦК и написал заявление о предоставлении отсрочки, хотя она была уже предоставлена, о чем свидетельствует запись в военном билете.
Письмом ТЦК от 19 июня 2024 года истец уведомлен, что согласно представленным им документам, он не имеет право на отсрочку, потому что не предоставил свидетельств о рождении детей с указанием его отцовства.
Решение суда
Подробно изучив все детали дела, суд частично удовлетворил исковые требования и признал противоправным решение ТЦК о предоставлении отсрочки мужчине.
В суде обязали ТЦК повторно рассмотреть заявление и принять решение о предоставлении отсрочки.
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